"Taniec z Gwiazdami" to program, który od lat dostarcza fanom wielkich emocji. Każdy sezon to nie tylko spektakularne choreografie, wzruszające momenty czy zaskakujące zwroty akcji. Program przed ekrany przyciąga nie tylko fanów tańca, ale również laików, którzy po prostu lubią dobrą rozrywkę. W sieci trwają zagorzałe dyskusje na temat umiejętności uczestników oraz tego, kto ma największe szanse na wygraną. Widzowie kibicują swoim ulubionym gwiazdom, a jury ocenia ich występy. Jednak to i tak głosy publiczności decydują o ostatecznym wyniku.

Zobacz też: Jolanta Kwaśniewska otwarcie o propozycjach "Tańca z Gwiazdami". Wyznała też komu kibicuje!

Już wiemy, kto wygra "Taniec z Gwiazdami"! W sieci wrze

Tegoroczna edycja nie jest wyjątkiem – emocje już sięgają zenitu! Jak się okazuje, bukmacherzy bacznie obserwują, każdy taneczny ruch uczestników i już teraz mają swoje typy na największego wygranego tego sezonu. Kursy zakładów wskazują, że w walce o Kryształową Kulę zmierzy się kilka gwiazd, jednak tylko jedna z nich ma wyraźną przewagę nad innymi. Eksperci analizują technikę taneczną, którą gwiazdy zaprezentowały już w swoich mediach społecznościowych, ale też ich popularność.

Główną faworytką do zwycięstwa jest tiktokerka Maria Jeleniewska (kurs 2.75). Jej partnerem jest Jacek Jeschke, który już dwukrotnie zdobył Kryształową Kulę.

Na drugim miejscu według informacji pojawiających się w sieci jest piosenkarka i tancerka Blanka Stajkow (kurs 3.75). Jej tanecznym partnerem jest Mieszko Masłowski.

Trzecie z kolei jest dziennikarka Magda Mołek (kurs 4.75). W popularnym show partnerować jej będzie Michał Bartkiewicz, który już dwukrotnie zwyciężył w show.

Zobacz też: Objuczony Krzysztof Ibisz ledwo daje radę. Takie poświęcenie przed "Tańcem z Gwiazdami"

Kogo zobaczymy w najnowszym sezonie "Tańca z Gwiazdami"?

W najnowszym sezonie "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy, jak radzi sobie z tańcem: Michał Barczak, Adrianna Borek, Aleksandra Filipek, Filip Gurłacz, Maria Jeleniewska, Maciej Kurzajewski, Magda Mołek, Magdalena Narożna, Blanka Stajkow, Grażyna Szapołowska, Cezary Trybański i Tomasz Wolny.

Zobacz też: Agnieszka Kaczorowska wyznaje przed "Tańcem z Gwiazdami". "Królowa jest tylko jedna"

Zobacz naszą galerię: Taniec z Gwiazdami. Oto wszystkie pary 16. edycji programu

Sonda "Taniec z Gwiazdami". Komu kibicujesz w 16. edycji? Magda Mołek Maciej Kurzajewski Grażyna Szapołowska Filip Gurłacz Blanka Maria Jeleniewska Tomasz Wolny Magda Narożna Cezary Trybański Ola Filipek Michał Barczak Ada Borek

Grażyna Szapołowska jest bardzo blisko z Janem Klimentem. "Jesteśmy bliżej, niż pokazują" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.