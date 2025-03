Gwiazda TVN po groźnym wypadku wylądowała w szpitalu we Włoszech. Czeka na pilną operację

Agnieszka Kaczorowska to jedna z bardziej znanych polskich gwiazd. W show-biznesie obecna jest od wielu lat. Największą rozpoznawalność dała jej rola Bożenki w serialu "Klan". Prócz tego w ostatnim czasie zrobiło się o niej głośno za sprawą programu "Królowa przetrwania". Aktorka i tancerka weźmie też udział w najnowszym sezonie "Tańca z Gwiazdami". Ten popularny program, chociaż jeszcze się nie zaczął, to już wzbudza ogromne emocje.

Agnieszka Kaczorowska szokuje wyznaniem w sieci

Od kilku tygodni wszyscy uczestnicy show "Taniec z Gwiazdami" mocno przygotowują się do pierwszego odcinka. Emocje już sięgnęły zenitu. Nie tylko przez dość kontrowersyjny skład, ale i wypowiedzi uczestników, które co rusz pojawiają się w sieci. Niedawno na InstaStories postanowiła wypowiedzieć się Agnieszka Kaczorowska.

Królowa jest tylko jedna - napisała Agnieszka Kaczorowska i oznaczyła Grażynę Szapołowską.

Czyżby to oznaczało, że panie tak się ze sobą zaprzyjaźniły na próbach? Czy może Agnieszka chce jedynie zyskać w oczach znanej aktorki?

Kiedy i gdzie oglądać "Taniec z Gwiazdami"?

Najnowsza, 16. edycja "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" startuje 2 marca 2025 roku i emitowana jest w każdą niedzielę o 19:55 na antenie telewizji Polsat. Fani show mogą śledzić odcinki na żywo, a także w dowolnym momencie na platformie Polsat Box Go.

W najnowszym sezonie na parkiecie pojawi się wiele znanych twarzy, w tym: Grażyna Szapołowska, Magda Mołek, Blanka Stajkow, Maciej Kurzajewski czy Magdalena Narożna. Ich taneczne umiejętności oceniają doświadczeni jurorzy: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda oraz ulubieniec widzów Rafał Maserak.

Fani tanecznego show mogą wspierać swoich faworytów, oddając na nich głosy za pomocą SMS-ów lub w aplikacji mobilnej "Tańca z Gwiazdami". Każdy odcinek to masa emocji, a rywalizacja z tygodnia na tydzień staje się jeszcze bardziej zacięta. Koniecznie śledźcie występy i sami przekonajcie się, kto sięgnie po Kryształową Kulę!

