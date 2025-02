Agnieszka Kaczorowska mędrkuje w sieci. "To nie moja sprawa, co ludzie o mnie mówią i myślą". Internauci ją zjedli

Nie zgadniecie, do kogo porównała się Jolanta Kwaśniewska! Takich słów się nie spodziewaliśmy. To słynna postać z serii filmów

Autor:

Agnieszka Kaczorowska we wrześniu rozstała się z mężem, a w październiku wieść o tym zszokowała odbiorców instagramowej twórczości aktorki znanej z "Klanu" i tancerki, która wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami".

Od tamtego momentu minęło prawie pół roku, a o Kaczorowskiej wciąż jest głośno. Częściowo ze względu na rozwód, do którego nadal nie doszło, częściowo z powodu tego, co widzowie oglądają w show z Kaczorowską. Mowa o "Królowej przetrwania".

Zobacz także: Skandal! Rozgrzana Kaczorowska: "Ale mam chcicę"! A następnie zabawiała się imitacją członka

Kaczorowska dobrze wie, jak działa na innych i jest przyzwyczajona do bycia krytykowaną, a nawet hejtowaną. Ostatnio dodała w sieci wpis, w którym zacytowała Anthony'ego Hopkinsa i dała znać, że absolutnie nie obchodzi jej zdanie innych osób. No i się zaczęło! Internauci dosłownie ją zjedli.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska wybuchła w dżungli. Wyjawiła prawdę na temat swojego związku

Kaczorowska pogardza zdaniem innych. Internauci i tak dali znać, co o niej sądzą

Na instagramowym profilu Kaczorowskiej, która ma aż 451 tysięcy obserwujących, pojawiło się czarno-białe zdjęcie gwiazdy (znajdziecie je niżej) i wiele mówiący opis.

"Moja filozofia jest taka: to nie moja sprawa, co ludzie o mnie mówią i myślą. Jestem tym, czym jestem i robię to, co robię. Nie oczekuję niczego i akceptuję wszystko. I to sprawia, że ​​życie jest o wiele łatwiejsze" – Anthony Hopkins - napisała Kaczorowska, cytując znanego aktora.

Zobacz także: Takie teksty rzucała Kaczorowska w wywiadzie u Mołek. Będziecie w szoku

To rozsierdziło internautów, którzy komentując posty Kaczorowskiej, już nie owijają w bawełnę. Wielu mocno uderzyły sceny z "Królowej przetrwania", gdy Kaczorowska rozmawiała telefonicznie z mężem, ten miał kryzys, a ona go nie wsparła.

Zobacz także: Widzowie nie chcą Agnieszki Kaczorowskiej w "Tańcu z Gwiazdami". Wypominają jej skandale

"Pani Agnieszka bawi się tutaj w ikonę feminizmu i świadomej kobiecości. A to tak ma wyglądać kobiecość i feminizm, kiedy powielamy te męskie schematy, które nas krzywdziły przez pokolenia? To jest to wyzwolenie? Szczególnie przykro słyszy się to z ust osoby tak mocno stawiającej na duchowość i wrażliwej, jak to robi pani Agnieszka na swoim Insta. Dobrze jest kochać siebie, przede wszystkim kochać siebie, ale to nie powinno się opierać na unieważnianiu emocji drugiej osoby", "Mówisz jedno, robisz drugie. Faktycznie kiedyś miło było patrzeć na ciebie. Teraz to już poziom żenady poniżej kreta na Żuławach. Szkoda", "Myślę, że prosto się to czyta, ale gorzej gdy tak się dzieje w życiu. Każdy ma uczucia" - pisały osoby zirytowane zachowaniem Kaczorowskiej, ale i jej nowym wpisem.

Komentarzy w podobnym tonie było więcej:

"Czasem warto posłuchać konstruktywnej krytyki. Ważne jest życie w zgodzie ze sobą, ale czasem rozważania innych na nasz temat pozwalają się rozwijać. Totalne odcinanie się może prowadzić do narcyzmu. Co innego znać swoją wartość, a co innego czasem uciekać od prawdy o sobie", "Jakby w moim małżeństwie było kiepsko, to nie latałabym po mediach udzielać wywiadów, jakim jesteśmy wspaniałym i zgranym małżeństwem! A Aga tak robiła! Co innego mówi, a co innego robi. Hipokryzja! Po co tak udawać?", "W teorii i pięknych słówkach to ty jesteś mistrzynią", "W ogóle mi Ciebie nie szkoda. Trzeba być człowiekiem totalnie wypartaczonym z uczuć, taktu, empatii, wartości, żeby o swoim mężu opowiadać tak osobiste rzeczy"

Jednak gwiazda wciąż może liczyć na słowa wsparcia od prawdziwych fanów:

"Masz rację Aga, najważniejsza relacja to z samą sobą ", "Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono - Wisława Szymborska. Jeszcze jeden cytat, który wydaje mi się ważny. Uważam, że powinniśmy dać spokój pani Agnieszce. Widocznie trafiła na życiową lekcję, na którą na danym etapie nie była gotowa. Być może z jakiegoś powodu trudno jej zaakceptować "słabość" bo bardzo ceni sprawczość? Nie wiem oczywiście i tak sobie fantazjuję", "Jesteś piękną utalentowaną kobietą cytat w punkt", "Komentarzami hejterów się nie przejmuj, one nic do twojego życia nie wniosą. Hejterzy byli i będą, po prostu muszą swoja zawiść, zazdrość i nieudane, nudne życie na kimś wyładować", "Bardzo Cię lubię od lat, a teraz jeszcze bardziej… potrafisz postawić na siebie!", "Mądra, pracowita, silna, wytrwała, dzięki temu odnosząca sukcesy, na dodatek ładna. Trudno, żeby brać sobie do serca bzdury wyssane z palca, które ludzie wypisują".

A co wy sądzicie?

Zobacz także: Internauci oburzeni słowami Kaczorowskiej. "Sama zaorała się koncertowo"

Zobacz więcej zdjęć. Agnieszka Kaczorowska w koronkowej bieliźnie. Tak pokazała się internautom

Ujawniono, że serialowy gwiazdor rozwodzi się z żoną i matką 4 jego dzieci. Łączą go z Kaczorowską Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.