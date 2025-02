Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się w 2024 roku. Decyzja ta zaskoczyła wielu fanów, ponieważ para wcześniej unikała publicznych dyskusji na temat swojego życia prywatnego. Maciej Pela w jednym z wywiadów przyznał, że czuje się zawiedziony i chciałby poznać prawdziwy powód rozstania. Z kolei Agnieszka Kaczorowska wyjawiła, że wcześniej idealizowała swoje życie w mediach społecznościowych, ukrywając pewne trudności. Obecnie oboje skupiają się na opiece nad córkami i układaniu swojego życia na nowo. Niedawno jednak do sieci trafił nowy odcinek show "Królowa przetrwania", w którym sporo się zadziało!

Agnieszka Kaczorowska szczerze o swoim związku w "Królowej przetrwania"

W najnowszym 8. odcinku, który dostępny jest na razie tylko na Playerze, dzieje się naprawdę sporo. Wszystkie uczestniczki musiały zmierzyć się w zadaniu, o którego zwycięstwie decydowało wyłowienie piłki z pytaniem, na które trzeba było udzielić dobrej odpowiedzi. Wygrała drużyna Agnieszki Kaczorowskiej - "Jungle Lions". Nagrodą była możliwość wykonania telefonu do najbliższych. Natsu zadzwoniła do swojego chłopaka - Marcina Dubiela, a Agnieszka Kaczorowska do Macieja Peli. Pogawędka nie przebiegła chyba zbyt dobrze, ponieważ Aga miała nietęgą minę. Agnieszka Kaczorowska po powrocie do campu usiadła z Kasią Nast i Elizą Trybała - rozpoczęła się poważna rozmowa na temat związku Kaczorowskiej z Pelą.

Zupełnie coś innego chciałabym usłyszeć w tej sytuacji. Jak on przybiera postać ofiary, to nie umiem, ku**a, wydobyć z siebie grama empatii. No bo nie widzisz go jako mężczyzny. To jest tak, że przestajesz go widzieć jako faceta. I ja mam wtedy takie "ku*a, weź ogarnij" - mówiła zapłakana Agnieszka.

Jakby tego było mało, Agnieszka Kaczorowska postanowiła powiedzieć nieco więcej o swoim życiu prywatnym. Gwiazda wyjawiła, że mimo początkowej pięknej miłości, jej życie uczuciowe szybko się zmieniło. Wyszło na jaw, iż chciała odejść od swojego ukochanego.

Gdybym wam opowiedziała całą historię miłości, która zaczęła się tak pięknie, tak, ku**a, filmowo, tak ogniście. Potem był taki moment, że był w takim kryzysie, że ja autentycznie chciałam to wszystko rzucić. Bo ja miałam już nie dwójkę dzieci, tylko trójkę. Ja się poczułam jak najgorsza żona na świecie, która nie daje grama wsparcia. Bo ja nie weszłam w ten jego kryzys. A kto by, ku**a, rodzinę utrzymał - powiedziała Kaczorowska.

Agnieszka Kaczorowska oceniła swojego partnera z "Tańca z Gwiazdami". Ma talent?