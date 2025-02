Agnieszka Kaczorowska to jedna z tych gwiazd, wokół których w ostatnim czasie jest prawdziwe zamieszanie medialne. Tancerka i aktorka, która wzięła udział w "Królowej przetrwania" nie ma ostatnio łatwego życia. W mediach pojawiają się plotki na temat jej rzekomego romansu, a ona sama konsekwentnie nie chce się do nich odnosić. Niedawno Agnieszka udzieliła wywiadu Magdzie Mołek. W wideopodcaście dziennikarki tancerka zdradziła kilka smaczków na temat swojego życia prywatnego oraz całej afery wokół swojej osoby. Ciekawie!

Agnieszka Kaczorowska rzuca dziwnymi tekstami w wywiadzie u Magdy Mołek

Magda Mołek zapytała się Agnieszki Kaczorowskiej, jak tak małe dzieci odnajdą się w nowej sytuacji, kiedy nie ma dwójki rodziców, jako pary.

Myślę, że to wszystko od tego, jak się z dziećmi rozmawia. Bardzo, bardzo dużo, jestem z dziećmi szczera z moimi dziewczynami. Jak z Gabrynią młodszą to jeszcze tak, że ona posłucha, posłucha, na pewno coś tam złapie, ale to ma ogromne znacznie. Nie zadaje jednak takich konkretnych pytań, to Emilka zadaje. Emilka jest w tym tak niewyobrażalnie mądra. Mądrzejsza wielokrotnie ode mnie. Była świadkiem moich łez, bo też one się czasami pojawiają i ja nie jestem w stanie ich zatrzymać przy dzieciach. Poza tym nawet nie chcę, bo chcę, żeby miały świadomość, że wszystkie emocje są okej - powiedziała Kaczorowska Magdzie Mołek.

Okazuje się, że starsza córka Kaczorowskiej jest nadwyraz rezolutna. Celebrytka wyjawiła, jaki tekst usłyszała niedawno od swojego 6-letniego dziecka. Robi wrażenie!

Ostatnio przytuliła mnie i powiedziała: "Mamo, a czy my możemy po prostu cieszyć się twoją wolnością". Boże, jak ona mnie rozwaliła tym. Ona jest takim aniołkiem, tak niesamowicie mądrą duszyczką. Ja widzę, że kiedy ona ma pytanie, kiedy ona ma wątpliwość czy czegoś nie rozumie i ja jej to wytłumaczę - oczywiście to jest wszystko dostosowane do jej wieku, no bo nie opowiadam jej zdaniami, którymi rozmawiam z dorosłymi, ale to wszystko musi być szczere, to wszystko musi być prawdziwe - prosto z serca - mówi Kaczorowska.

Następnie Mołek zapytała się Kaczorowskiej czy według niej rozstanie to dobra decyzja. Okazuje się, że tak!

Nie i z każdym dniem i tygodniem jestem coraz bardziej przekonana, że to była najlepsza decyzja. Chociaż ludzie czasem sobie myślą, że to jest egoistyczne, to ja uważam, że jedyną osobą - ja uważam, taki jest fakt, że jedyną osobą, z którą żyjesz przez całe życie, jesteś ty sam, ty sama. I o kogo masz zadbać, jak nie o siebie. Kiedy ja będę zadbana, szczęśliwa, pełna, w takim poczuciu wolności, bo wolność cały czas wokół mnie fruwa, to pojęcie, to moje dzieci będą tak samo szczęśliwe, jak ja - mówi w wideopodcaście Mołek.

Mołek zapytała, czy Kaczorowska była w niewoli. Okazuje się, że aż takiego określenia gwiazda by nie stosowała, jednak nie odpowiadał jej związek, w którym tworzyła z Pelą.

Chyba nie chce aż tak tego nazywać, jednak uważam, że bycie w jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej, powinna istnieć wolność. Wtedy jest też pełne zaufanie. Do tego potrzeba jest przeogromna dojrzałość, bo to jest takie tworzenie przestrzeni drugiej osoby, to jest w przyjaźni, częściej mam wrażenie, to jest w przyjaźni niż w związkach miłosnych, romantycznych, bo w związkach romantycznych, miłosnych często pojawia się zazdrość. Jest to wszystko w oparciu o to, co my sami ze sobą nosimy, bo tak naprawdę brak zaufania czy zazdrość pojawia się nie dlatego, że ta druga osoba "coś", tylko dlatego, że to w nas samych jest jakaś pustka, tęsknota, niezaopiekowanie. Przynajmniej tak myślę - powiedziała Kaczorowska.

Magda Mołek zaczęła obsypywać Agnieszkę Kaczorowską komplementami, najpierw, że jest ponadprzeciętnie piękna, następnie, że jest bardzo zaradna. Mołek wyznała, że pewnie "trudno" żyje się więc z taką idealną kobietą w związku.

Tak i teraz jest takie piękne zdanie, że jeśli prawdziwie kochasz, to puść wolno. Bardzo to jest dla mnie ważne, że jeśli ktoś w jakikolwiek sposób chce mnie złapać, zatrzymać, związać i na coś nie pozwolić, to ja tym bardziej będę chciała się z tego uwolnić, a jeżeli będę mieć przestarzeń, żeby latać, bo ja mam takie poczucie, że ja chcę latać w swoim życiu - najpiękniej, najwyżej, nawet, jak czasem gruchnę na ziemię z tej wysokości to trudno zaboli (...) Jeżeli ktoś chce łańcuch na nogę i przyczepić do jednego miejsca, to ja tak po prostu nie potrafię i nie chcę. Nie można mi tego robić, po prostu nie można - powiedziała Kaczorowska.

Kaczorowska wyznała, że wszystko opiera się na zaufaniu do samego siebie. Jeśli to jest, można na spokojnie zaufać innym.

To wymaga dużej dojrzałości z dwóch stron i tego, aby każda w takiej relacji była pełna miłości do siebie też. Do tej drugiej osoby i do siebie też. Jeśli kocham siebie niezaprzeczalnie i mam zaufanie do siebie samej, to mam też zaufanie do drugiej osoby, jeśli u mnie coś nie gra, coś jest do zrobienia jeszcze, to przerzucam, to na tą drugą osobę - mówi Agnieszka w wideopodcaście Mołek.

Magda Mołek zapytała Kaczorowską, czy ta zdaje sobie sprawę z tego, że trudno jej będzie znaleźć osobę, która dotrzyma jej kroku.

Rozumiem i mam świadomość, takiego niebezpieczeństwa tego, bo to jest jakiś koszt, jakaś cena, jakiś minus. Natomiast bardzo głęboko wierzę, że spotykamy odpowiednich ludzi w odpowiednim momencie na swojej drodze i czasem na chwilę, czasem na dłużej. Jeżeli wznosisz się w tym wszystkim dalej i idziesz po swoje w tej sile, to nagle spotykasz też innych ludzi. Wierzę w to, że i kobieta i mężczyzna, są też mężczyźni, którzy mają takie światło, żeby latać wysoko - to tak w dużym skrócie, żeby z tą męską siłą walczyć i o swoje i o kobietę na przykład, o rodzinę i o świat i o swoje wartości i mam poczucie, że tej męskości w mężczyznach coraz mniej, ale wierzę w to głęboko, że dalej jest i wierzę, że są tacy mężczyźni i będąc w danej energii, w danej wibracji, tak to pięknie nazwijmy, zaczynasz też takich ludzi przyciągać do siebie - mówiła w rozmowie z Magdą Mołek Agnieszka Kaczorowska.

Okazuje się, że rozstanie z Maciejem Pelą nie było pochopną decyzją. Agnieszka próbowała ze wszystkich sił walczyć o związek, jednak według jej wypowiedzi można zrozumieć, że to druga osoba nie chciała tej relacji.

(...) ja dałam czas sobie i mojej poprzedniej relacji, żeby to uratować, zbudować na nowo. To trwało długo, ale się nie udało. Nie zrobisz za kogoś czyjejś roboty, możesz tylko swoją - powiedziała Agnieszka Kaczorowska w programie Magdy Mołek.

Na koniec Kaczorowska powiedziała, że wiedziała, iż jej rozstanie rozpęta medialną burzę. Obecnie jest w "trybie przetrwania".

Będę w trybie przetrwania, to jest taki tryb, że korzystasz ze swoich wszystkich zasobów siły i mocy, które czuję, że są we mnie i w takiej siły bycia... niedania się sprowokować - mówi Kaczorowska.

