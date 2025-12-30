Kożuchowska, Karolak i Ogórek na salonach u księcia. Ciekawy dobór strojów

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-12-30 10:32

Ta impreza ma swoją długą tradycję, w pałacu książąt Lubomirskich na kolędowanie spotykają się ważne osoby w państwie od czasów średniowiecza! Ideą, która przyświeca tym spotkaniom, jest połączenie tradycji z pomocą potrzebującym. W 2025 roku wśród znanych twarzy, zaproszonych na pałacowe pokoje znaleźli się m.in. Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak i Magdalena Ogórek. Uwagę przyciąga nie tylko lista gości, ale i to, jak się poubierali. Zobaczcie to w naszej galerii zdjęć.

W Warszawskiej Rezydencji Książąt Lubomirskich - Palazzo Murano - Murano odbyło się kolędowanie. To spotkanie wpisane w wielowiekową tradycję, która trwa od średniowiecza i łączy w sobie ideę wspólnoty i pomagania potrzebującym, pielęgnowaną w rodzinie z niezwykłą dbałością o jej duchowy i wspólnotowy wymiar.

Czapka z daszkiem na salonach

Na oficjalnym profilu Prince Lubomirski Fundation na Instagramie pojawiły się zdjęcia gwiazd i celebrytów, którzy tym razem zostali zaproszeni na pałacowe pokoje. Wśród gości brylowali aktorzy Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak oraz dziennikarka, Magdalena Ogórek. Już sama lista zaproszonych nazwisk jest interesująca, ale wrażenie robią stroje, jakie celebryci wybrali na ten wieczór. Rozrzut od eleganckiego czarnego garnituru Kożuchowskiej, bo czapkę z daszkiem Karolaka, który w pałacu pojawił się z piękną damą u boku zobaczysz w naszej galerii zdjęć!

Tegoroczne kolędowanie połączone było ze zbiórką środków dla dwóch warszawskich rodzin zastępczych oraz na działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Odrobina Radości” i wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Moje Miejsce” w Białymstoku podkreślając, że świąteczna radość nabiera pełnego sensu wtedy, gdy dzielimy się nią z innymi. Nie mogło oczywiście zabraknąć wśród kolęd, słynnej rodowej kolędy Książąt Lubomirskich - „Bóg się rodzi”.

- czytamy na profilu fundacji na Instagramie. 

"Taniec z Gwiazdami" i balet

Wśród gości kolędowania w pałacu Lubomirskich znaleźli się przedstawiciele świata kultury, sztuki, polityki, dyplomacji, biznesu oraz arystokracji. Obok Karolaka zobaczyliśmy nie tylko jego partnerkę taneczną, Izabelę Skierską, ale i Potockich, Sapiehów oraz Zamoyskich. Ze świata sztuki oprócz Małgorzaty Kożuchowskiej pojawili się: Alicja Bachleda-Curuś, Natalia Lesz, szefowie scen operowych, filharmonii i baletu.

