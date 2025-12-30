Janja Lesar nie wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"! POSZŁO O ZILLMANN

Janja Lesar nie zatańczy w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami"!

Gdy zaczynała się jubileuszowa edycja show Polsatu, Janja Lesar była w ponad 20-letnim związku z Krzysztofem Hulbojem (46 l.), zaś Katarzyna Zillmann tworzyła szczęśliwą relację z kajakarką Julią Walczak (25 l.). Tymczasem wspólne pląsy na parkiecie, które z tygodnia na tydzień obfitowały w coraz to gorętsze układy taneczne z pocałunkami w tle, wywróciły ich życie do góry nogami. Doszło do tego, że panie rozstały się ze swoimi dotychczasowymi połówkami. Teraz według tancerki poprzeczki zawieszonej z wioślarką nikt już nie przebije.

- Nie będę tańczyć w kolejnej edycji. Będę robić choreografie. Po Kasi nie wiem z kim bym miała zatańczyć. Przeżyję!

- powiedziała "Super Expressowi" Janja Lesar. Za tym odejściem w tło kryje się coś jeszcze.

Katarzyna Zillmann zawróciła w głowie Janii Lesar!

Okazuje się, że głównym powodem rezygnacji Janji Lesar z "Tańca z Gwiazdami" jest Kasia Zillmann.

- Janję przerasta to całe medialne zainteresowanie jej relacją z Kasią. A gdyby znowu tańczyła, musiałaby udzielać wielu wywiadów i odpowiadać na niewygodne pytania. Tego już po prostu nie chce. Artystyczne wizje spełni w wymyślaniu układów dla innych. A tańczyć zamierza tylko z Kasią. Możliwe, że będą jeździć po Polsce z różnymi pokazami, bo propozycji nie brakuje

- mówi nasz informator. Tancerka nie ukrywa, że z Katarzyną Zillmann połączyło ją coś więcej.

- Pewni ludzie powodują w nas jakieś takie "wzdrygi", że chcesz coś inaczej, coś zmienić. Kasia na pewno była takim zapalnikiem, że popatrzyłam na siebie inaczej i że być może chciałabym jeszcze coś innego spróbować, pożyć inaczej, w inny sposób. Na razie jest za wcześnie, żeby mówić dokładnie, jak to się wszystko rozwiąże. Rzeczywiście zaczęłyśmy czuć różne emocje, które nie były tylko platoniczne, więc wtedy trzeba było się zastanowić, jak kreować dalej naszą przyjaźń

- mówiła niedawno w "Świecie Gwiazd". I choć publicznie jeszcze nie nazywają "statusu swojego związku" - nazywając się przyjaciółkami - ostatni raz soczystym pocałunkiem obdarowały się 19 grudnia, gdy wychodziły ze studia "halo tu Polsat".

