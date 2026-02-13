Zgłosiła, że pobili jej partnera. To ona wbiła w niego nóż. Straszna śmierć 49-latka

Dożywocie grozi 46-letniej mieszkance Kalisza, która - zdaniem prokuratury - zabiła swojego partnera.

Kobieta poinformowała służby medyczne, że denat został pobity przez nieznanych sprawców. Zdaniem śledczych, próbowała zacierać ślady.

Zatrzymanej mieszkance województwa wielkopolskiego grozi dożywocie.

Zabójstwo w Kaliszu. Nie żyje mężczyzna

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim poinformował, że w miniony czwartek (12 lutego 2026 r.), we wczesnych godzinach rannych, kobieta poinformowała służby medyczne, iż jej partner, który miał zostać pobity poprzedniego dnia przez nieznane jej osoby, został przez nią znaleziony nad ranem bez oznak życia.

- Szczegółowe kilkunastogodzinne oględziny przeprowadzone przez Prokuratora na miejscu zdarzenia z udziałem techników kryminalistycznych z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, sądowo lekarska sekcja zwłok przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu oraz badanie śladów krwi z użyciem skanowania 3D pozwoliły na zabezpieczenie materiału dowodowego, wykluczającego prawdopodobność wersji przedstawianej przez podejrzaną - podkreślił prokurator Maciej Meler.

Eksperyment w mieszkaniu. Kobieta przyznała się do winy

13 lutego prokurator z udziałem podejrzanej przeprowadził na miejscu zdarzenia eksperyment procesowy. Na podstawie poczynionych ustaleń, prokurator zarzucił 46-latce, że dwa dni wcześniej, w czasie awantury, do której doszło około godziny 22:00 w mieszkaniu w centrum Kalisza zadała siedzącemu pokrzywdzonemu uderzenia nożem kuchennym, powodując powstanie obrażeń, które skutkowały zgonem 49 latka.

- Jak ustalono, kobieta bezpośrednio po zdarzeniu podjęła działania zmierzające do zatarcia śladów. Podejrzana po przedstawieniu zgromadzonego dotychczas przez prokuratora materiału dowodowego przyznała się do stawianego jej zarzutu składając wyjaśnienia, które będą podlegać weryfikacji na dalszym etapie postępowania - wyjaśnił rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

46-latce z Kalisza grozi dożywocie. Prokurator chce trzymiesięcznego aresztu i stosowny wniosek trafił już do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Do sprawy będziemy wracać!

