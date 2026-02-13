Nie żyje Dominika Żukowska. Miała zaledwie 41 lat

W środę, 11 lutego zmarła Dominika Żukowska. Utalentowana wokalistka i gitarzystka miała zaledwie 41 lat. Informację o jej niespodziewanej śmierci przekazał m.in. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji.

Odeszła do wieczności Dominika Żukowska. Piękniejsza część duetu, który od lat stanowiła z Andrzejem Koryckim. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów naszej szantowej sceny. Wcielona delikatność, wrażliwość, wręcz kruchość - przekazał na swoim profilu.

Dominika Żukowska była doskonale znana miłośnikom muzyki żeglarskiej oraz poezji śpiewanej. Od kilku lat tworzyła muzyczny duet z Andrzejem Koryckim, z którym koncertowała w całej Polsce. Nagrali wspólnie cztery płyty.

Znana jest data i miejsce pogrzebu Dominiki Żukowskiej

41-letnia artystka zmarła niespodziewanie. Według początkowych doniesień Żukowska zmarła w tragicznym wypadku samochodowym. Informacje te zdementował Andrzej Korycki.

Dementuję nieprawdziwe doniesienia, że Dominika zginęła w wypadku samochodowym. To nie był wypadek - napisał muzyk na Facebooku.

Z kolei w rozmowie z warszawskim oddziałem TVP przekazał, że Dominika Żukowska odeszła nagle, ale nie w wyniku wypadku. Nie podał jednak konkretnej przyczyny śmierci artystki.

Znane są za to pierwsze szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych. W social mediach ukazała się bowiem klepsydra zmarłej. Ostatnie pożegnanie Żukowskiej odbędzie się 17 lutego, o godz. 13.30 w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Żyrardowie.

