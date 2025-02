Kiedy w mediach pojawiła się informacja o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli wszyscy wstrzymali oddech. Niektórym fanom gwiazdy nie chciało się w to wierzyć, przecież jeszcze niedawno prezentowała na swoim instagramowym koncie to, jak świetnie dogaduje się z ukochanym i jak ważny jest dla niej partner oraz budowanie rodziny. Niestety ten piękny obrazek legł w gruzach. W sieci pojawiły się też niepotwierdzone plotki, że Kaczorowska związała z innym mężczyzną. Gwiazda w udzielanych wywiadach mówi jednak wprost, że nie chce rozprawiać o swoim życiu prywatnym. Artystka, będąc jednak w show-biznesie tak długo, z pewnością zdaje sobie sprawę z tego, że komentowane będą nie tylko jej role czy osiągnięcia na polu zawodowym, ale i życie prywatne. Okazuje się, że Agnieszka ma na swoim koncie kilka głośnych związków. Sprawdźcie, z kim była w związku!

Wszystkie związki Agnieszki Kaczorowskiej

W sieci pojawiało się sporo plotek na temat licznych romansów Agnieszki Kaczorowskiej. Większość jednak została w sferze spekulacji. W 2015 roku tancerka potwierdziła jednak doniesienia na temat relacji z Rafałem Samborskim. Agnieszka miała poznać mężczyznę na planie "Tańca z Gwiazdami". Kaczorowska napisała nawet o swojej relacji na blogu, który wtedy prowadziła.

Z Rafałem Samborskim, moim obecnym mężczyzną, zaczęłam się spotykać po tym, jak moja para odpadła z programu. (...) W ciągu ostatniego tygodnia kilka portali plotkarskich i jedna gazeta papierowa zaczęły rozpowszechniać kompletne bzdury na temat mężczyzny, z którym się związałam. Informacje te naruszają jego i moje dobra osobiste. Jest nam niezwykle przykro, że ktoś bez uprzedniego sprawdzenia, zaczął pisać o tym, że Rafał ma żonę i dzieci, co oczywiście jest wyssane z palca! Uważam, że to skandaliczne, jak jednym kliknięciem można wpłynąć na postrzeganie człowieka w oczach innych. (...) Mam nieodparte wrażenie, że komuś bardzo zależy na zszarganiu mojej opinii - można było przeczytać na początku 2015 roku na blogu prowadzonym przez Kaczorowską.

Maciej Zadykowicz miał również spotykać się z Agnieszką Kaczorowską. Gwiazda poznała go przy pracy nad musicalem "Karol". Tancerka i aktorka związała się z nim w kwietniu 2017 roku. Niestety ta relacja nie trwała zbyt długo. Kilka miesięcy później Kaczorowska potwierdziła doniesienia o zakończeniu relacji z artystą.

Wiedziałam, że to przyjdzie w mediach, ponieważ jestem osobą publiczną, więc takie rzeczy ciężko ukryć. Wiedziałam, że ten moment nadejdzie, mimo że wszystko się działo przed świętami Bożego Narodzenia, to prędzej czy później wiedziałam, że to wypłynie - mówiła o rozstaniu z Maciejem Zadykowiczem w wywiadzie dla portalu Jastrząb Post.

Następnie przyszedł czas na Macieja Pelę. To właśnie z tancerzem tworzyła swój najdłuższy związek. Kaczorowska poznała go, kiedy szukała pracownika do swojej szkoły tańca. To wtedy przyjaźń przerodziła się w głębsze uczucie.

Całe życie się zastanawiałam, skąd będę wiedziała, że to będzie ten, za którego chcę wyjść za mąż. Teraz wiem, że to się po prostu czuje. Jeśli to jest taki strzał, jak w naszym przypadku, to nie ma na co czekać - mówiła Kaczorowska w rozmowie z "Plejadą".

Obecnie Agnieszka Kaczorowska łączona jest z Marcinem Rogacewiczem. Niedawno Maciej Pela postanowił skomentować to, jak jego była ukochana, układa sobie życie na nowo.

Agnieszka, jak sama wielokrotnie wspomniała, układa sobie życie na nowo. Pan Marcin to pewnie fajny facet, skoro wpada do naszego domu na kolacje, a Agnieszka zapoznała go z dziewczynkami. Zresztą sam ma gromadkę, podobno jest bardzo zaangażowanym tatą, więc to o czymś mówi - powiedział Maciej Pela w rozmowie z dziennikarzami portalu Pudelek.

Marcin Rogacewicz doczekał się trzech córek oraz syna. W wielu wywiadach mówił, że najważniejsza jest dla niego rodzina. Możliwe jednak, że teraz chce stworzyć nową. Szerszej publiczności aktor znany jest z seriali "Na dobre i na złe", "Przyjaciółki" czy "Komisarz Alex".

Nie będę nigdy aktorem, który umrze na deskach teatru czy na planie filmowym. Zależy mi przede wszystkim na normalnym życiu. Aktorstwo traktuję jak etat. Radość czerpię natomiast z ojcostwa. Bycie ojcem — to jest moja misja - powiedział w rozmowie z dziennikarzami "Show".

