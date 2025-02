Magda Mołek to polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna i YouTuberka. Karierę zaczynała w lokalnych mediach, a później pracowała w największych polskich stacjach, m.in. TVP, TVN czy Canal+. Przez wiele lat prowadziła programy rozrywkowe i lifestyle’owe, w tym "Dzień Dobry TVN" oraz "W roli głównej" na TVN Style. W 2021 roku założyła własny kanał na YouTube, gdzie prowadzi autorskie wywiady z inspirującymi gośćmi. Znana jest ze swojego profesjonalizmu, empatii, a także eleganckiego stylu. Od lat cieszy się dużą sympatią widzów i uznaniem w świecie mediów. Niedawno do swojego programu Mołek postanowiła zaprosić Agnieszkę Kaczorowską. Dziennikarka nie spodziewała się, chyba że wyleje się na nią tyle hejtu.

Kiedy przychodzi ten właściwy czas, pokorniejemy, więcej rozumiemy, łapiemy dystans i… zmieniając swoje nastawienie do tego, co nas otacza, zmieniamy własne życie - to moja obserwacja po wielu, wielu rozmowach, które miałam szczęście w życiu odbyć. Dziś W MOIM STYLU zapraszam Was na spotkanie z Agnieszką Kaczorowską. Miało być o wolności słowa, a wyszło … sami zobaczcie - czytamy w najnowszym wpisie Magdy Mołek.