Jacek Kopczyński przez lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów polskiego show-biznesu, a jego życie prywatne elektryzowało fanów nie mniej niż kolejne role. Przez wiele lat tworzył związek z Patrycją Markowską, z którą doczekał się syna. Gdy w 2022 roku para ogłosiła rozstanie, wielu fanów nie mogło w to uwierzyć. Wydawało się, że to jedna z tych relacji "na zawsze".

Pochował ojca, wziął ślub i stanął na ściance. Niewiarygodne, co zrobił Kopczyński

Po rozpadzie długoletniego związku Kopczyński nie narzekał jednak na brak zainteresowania. Media co jakiś czas łączyły go z kolejnymi kobietami, aż w końcu u jego boku zaczęła pojawiać się tajemnicza blondynka. Przez długi czas para unikała komentarzy, ale prawda szybko wyszła na jaw! Wybranką aktora okazała się Agnieszka Kustosz. To właśnie ona skradła jego serce na dobre.

Zakochani coraz śmielej pokazywali się razem na branżowych imprezach, aż w końcu przyszła kolej na wielkie deklaracje. Na początku grudnia Kopczyński zaskoczył wszystkich, zapowiadając, że jeszcze w tym roku stanie na ślubnym kobiercu. Tego chyba nikt się nie spodziewał. Aktor jak powiedział, tak zrobił i słowa dotrzymał. W miniony weekend powiedział "tak" ukochanej Agnieszce, a radosną nowinę zdradziła Joanna Kurowska, pełniąca rolę świadkowej.

Największy szok przyszedł jednak chwilę później. Zamiast pakować walizki i ruszać w podróż poślubną, świeżo upieczeni małżonkowie pojawili się… na branżowym evencie. Już w poniedziałek po ślubie Kopczyńscy zaprezentowali się na 25. Gali Gwiazd na Gwiazdkę, pozując fotoreporterom niczym rasowi celebryci.

Zakochani postawili na czerń. Aktor wybrał klasyczny garnitur, a jego żona zachwyciła w długiej, satynowej sukni z odkrytymi plecami. Na ich twarzach nie było jednak widać euforii. Jak zdradziła wcześniej Joanna Kurowska, panna młoda w dniu ślubu zmagała się z grypą, co mogło odbić się na jej samopoczuciu. Trzeba jednak wspomnieć, że niedawno Kopczyński pochował również ojca - to z pewnością również mogło mieć wpływ na brak uśmiechów na twarzach nowożeńców.

