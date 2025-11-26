Tak dziś wygląda syn Markowskiej i Kopczyńskiego! Występuje w serialu i rapuje jako F1FK4

Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-11-26 19:03

Syn Patrycji Markowskiej i Jacka Kopczyńskiego wyrasta na jedną z najciekawszych młodych twarzy show-biznesu. Filip ma dopiero 17 lat, a już łączy dwie artystyczne drogi: rapowe brzmienia i granie w popularnym serialu. Tak dziś wygląda – podobieństwo do znanych rodziców widać na pierwszy rzut oka.

  • Syn Patrycji Markowskiej i Jacka Kopczyńskiego buduje własną karierę w show-biznesie jako raper F1FK4 i aktor serialu „Uroczysko”.
  • 17-letni Filip zachwyca naturalnością przed kamerą oraz szczerością w muzycznych tekstach.
  • Najnowsze zdjęcia pokazują, jak bardzo upodobnił się do znanych rodziców, a jego kariera nabiera tempa.

Filip Kopczyński – syn Patrycji Markowskiej i Jacka Kopczyńskiego

Filip Kopczyński dorastał w cieniu dwóch znanych nazwisk, ale dziś coraz śmielej wychodzi z roli „syna Patrycji Markowskiej i Jacka Kopczyńskiego”. 17-latek konsekwentnie buduje własną markę – i to na dwóch frontach. Z jednej strony studiuje rytm, słowa i flow, a z drugiej wchodzi na plan serialu, gdzie zaskakuje pewnością siebie i naturalnością przed kamerą. Najnowsze zdjęcia opublikowane przez telewizję tylko podkręciły zainteresowanie: „To już dorosły facet!” – komentują widzowie.

Rodzice Filipa i ich relacja po latach

Choć Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński rozstali się trzy lata temu po szesnastu latach związku, oboje wspierają syna w artystycznych wyborach. Filip, który przyszedł na świat w 2008 roku, dorastał w bardzo twórczym domu i dziś widać, że czerpie z obu światów – muzycznego i aktorskiego.

F1FK4 – muzyczne oblicze syna Patrycji Markowskiej

Po mamie odziedziczył muzyczną wrażliwość i miłość do słowa. Pod pseudonimem F1FK4 tworzy rap, pisze własne teksty i – jak przyznaje jego mama – ma do tego serce i talent. „Kiedyś brał gitarę i grał przy ognisku, dziś rapuje i pisze, jakby robił to od zawsze” – opowiada piosenkarka. Filip chętnie eksperymentuje i konsekwentnie rozwija swoje muzyczne alter ego.

Rola w serialu „Uroczysko” – debiut, który przyciąga uwagę

To jednak nie jedyny kierunek, który obiera młody Kopczyński. Rolą w serialu „Uroczysko” wszedł w świat telewizji z przytupem. Wciela się w Olafa – brata głównej bohaterki, Zuzy Stelmach, którego życie to pasmo spontanicznych decyzji i kłopotów. Olaf wprowadza się siostrze bez zapowiedzi, sprowadza ciężarną dziewczynę, a potem liczne obowiązki zrzuca na jej barki. Każdy odcinek z jego udziałem przynosi nowy dramat lub nową gafę – a widzowie to uwielbiają.

Nowe zdjęcia Filipa Kopczyńskiego – komentują wszyscy

Telewizja chętnie publikuje kadry z udziałem Filipa, bo reakcje fanów są natychmiastowe. Internauci prześcigają się w komentarzach: „Cały Jacek!”, „Oczy po mamie!”, „Będzie gwiazda!”. Wystarczy spojrzeć na najnowsze zdjęcia, by zobaczyć, że 17-latek ma nie tylko talent, ale też charyzmę i fotogeniczność, które mogą mu otworzyć wiele drzwi.

