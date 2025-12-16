Nieoczywisty gest na pogrzebie Agnieszki Maciąg. Pojawiły się białe róże i... miski

Pogrzeb Agnieszki Maciąg był piękny, spokojny i pełen energii, którą za życia emanowała gwiazda. Maciąg wydała kilkanaście książek o duchowości, czasem mówiła o Bogu katolickim, ale jej pożegnanie miało charakter świecki, a żałobnicy zamiast modlitw usłyszeli mantry. Pożegnanie byłej modelki, która zmarła w wieku zaledwie 56 lat, odbyło się 15 grudnia - 18 dni po jej nagłej śmierci.

Maciąg od dawna walczyła z nowotworem, jednak nie wypowiadała się na ten temat publicznie. Urnę z jej prochami do miejsca spoczynku odprowadzili bliscy, mąż, ukochane dzieci, znajomi z show-biznesu, a także wielbiciele. Nad grobem wykonali gest, który nie jest powszechny podczas pogrzebów w naszym kraju.

Zobacz także: Ten widok łamie serce. Mąż Agnieszki Maciąg nie był w stanie ukryć żalu. Nawet najtwardsi chylili głowy

Rzucali kwiaty na niezakopaną urnę. Co to znaczyło?

My już jesteśmy po ceremonii pogrzebowej Agnieszki Maciąg. Było pięknie. Była energia taka, jaką Agnieszka zawsze obdarzała innych. Wspaniały pogrzeb, piękny - podsumowały panie, które pracowały przy uroczystości.

Ceremonia trwała godzinę, nie było zbyt wielu przemówień, ale to, co przygotowano, wystarczyło, aby godnie pożegnać Maciąg. Kiedy żałobnicy przeszli z sali żałobnej na Cmentarz Powązki Wojskowe, można było zaobserwować nietypowy gest. Zebrani rzucali na urnę białe róże, a także płatki jasnych kwiatów, które widać było w misie trzymanej przez jedną z pań obsługujących pogrzeb.

Zobacz także: Już po pogrzebie Agnieszki Maciąg. Od śmierci gwiazdy minęło 18 dni, do sieci nie trafił nekrolog

Skąd ten gest? Kwiaty na trumnę rzuca się, by symbolicznie pożegnać zmarłego, oddać mu hołd, wyrazić szacunek, miłość i współczucie dla rodziny oraz jako symbol życia i piękna, które przemija, choć pamięć o zmarłym trwa.

Białe róże i białe płatki

Na grobie Maciąg złożono jasne kwiaty, głównie białe albo w delikatnych, pastelowych odcieniach. Biała róża symbolizuje przede wszystkim czystość, niewinność i młodość. Jest też wyrazem szacunku, lojalności oraz nowych początków. Reprezentuje szczerość intencji, podziw, wdzięczność i pokój, a w kontekście żałoby może oznaczać pamięć i pożegnanie.

Wieńców nie było wiele, ponieważ rodzina poprosiła, by, zamiast kupować kwiaty, wesprzeć fundację onkologiczną:

Zamiast kwiatów zachęcamy wszystkich, aby z wdzięczności za niezwykłe wsparcie Agnieszki w leczeniu, przeznaczyć pieniądze na Fundację Onkologiczną Rakiety, która nadal wspiera wiele wspaniałych osób walczących z nowotworem. 52 1050 1025 1000 0090 3010 4252 z tytułem wpłaty PEŁNIA ŻYCIA.

Zobacz także: Poruszający widok na pogrzebie Agnieszki Maciąg. 87-letnia gwiazda kina przyszła oddać hołd byłej synowej

Zobacz więcej zdjęć. Dzieci Agnieszki Maciąg oddały hołd ukochanej mamie. Dla nich nie była gwiazdą