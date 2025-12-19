Małgorzata Ostrowska-Królikowska zatrzymana przez ochronę! Doszło do przeszukania

Małgorzata Ostrowska-Królikowska przeszukana przez ochronę!

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wybrała się na świąteczne zakupy z córką, Marceliną Królikowską. Panie odwiedzały razem butiki przy ulubionej ulicy gwiazd - Mokotowskiej w warszawskim śródmieściu, gdzie wybierała ekskluzywne zapachy perfum. Następnie odwiedziły sieciówkę z odzieżą w Złotych Tarasach, gdzie spędziły ponad godzinę! Podczas opuszczania sklepu spotkała je jednak nieprzyjemna sytuacja z ochroną. Zapiszczały bramki i ochroniarz prosił aktorki o wyjecie ubrań z torby. Sprawdzał, czy wielka gwiazda telewizji nic nie ukradła! I to na oczach gapiów w zatłoczonym centrum handlowym.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska miała przy tym nietęgą minę i wyraźnie była bardzo niezadowolona z zajścia. Po tym jak ochroniarz wreszcie odpuścił - nie znalazłszy żadnych ukradzionych przedmiotów - gwiazda szynko udała się do auta i odjechała. Chyba prędko tam nie wróci!

Małgorzata Ostrowska-Królikowska: kim jest?

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (ur. 22 października 1964 roku w Opolu Lubelskim) to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek telewizyjnych, teatralnych i filmowych. Ukończyła w 1987 roku wrocławską filię Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, a swoje pierwsze role zagrała w filmach i serialach już pod koniec lat 80. Prawdziwy przełom w karierze przyniósł jej jednak dopiero serial „Klan”, w którym od 1997 roku wciela się w postać Grażyny Lubicz – ciepłej żony i matki, znanej milionom widzów w całej Polsce.

Oprócz „Klanu” aktorka pojawiała się także w takich produkcjach jak "Czterdziestolatek. 20 lat później", "Kryminalni", "Daleko od noszy", "Na dobre i na złe", "39 i pół tygodnia", "Stulecie Winnych" czy "Ojciec Mateusz".

Jej życie prywatne również od lat wzbudza zainteresowanie fanów i mediów. Przez ponad 30 lat była żoną "Kusego" z "Rancza", czyli aktora Pawła Królikowskiego (zmarłego w 2020 r.), z którym ma pięcioro dzieci: najbardziej znany to oczywiście Antek Królikowski (1989). Oprócz niego - aktor, Jan (1992) – muzyk i kompozytor, Julia (1999) – została lekarzem, Marcelina (2002) - aktorka oraz Ksawery (2007). To właśnie Marcelina towarzyszyła jej na feralnych zakupach...