Małgorzata Ostrowska-Królikowska zatrzymana przez ochronę! Doszło do przeszukania

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2025-12-19 4:53

Małgorzata Ostrowska Królikowska (61 l.) niczym w filmie akcji! Została zatrzymana przez ochronę sklepu i przeszukana podczas świątecznych zakupów. Wszystko na oczach córki i gapiów w centrum handlowym!

Małgorzata Ostrowska-Królikowska przeszukana przez ochronę!

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wybrała się na świąteczne zakupy z córką, Marceliną Królikowską. Panie odwiedzały razem butiki przy ulubionej ulicy gwiazd - Mokotowskiej w warszawskim śródmieściu, gdzie wybierała ekskluzywne zapachy perfum. Następnie odwiedziły sieciówkę z odzieżą w Złotych Tarasach, gdzie spędziły ponad godzinę! Podczas opuszczania sklepu spotkała je jednak nieprzyjemna sytuacja z ochroną. Zapiszczały bramki i ochroniarz prosił aktorki o wyjecie ubrań z torby. Sprawdzał, czy wielka gwiazda telewizji nic nie ukradła! I to na oczach gapiów w zatłoczonym centrum handlowym.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska miała przy tym nietęgą minę i wyraźnie była bardzo niezadowolona z zajścia. Po tym jak ochroniarz wreszcie odpuścił - nie znalazłszy żadnych ukradzionych przedmiotów - gwiazda szynko udała się do auta i odjechała. Chyba prędko tam nie wróci!

Zobacz również: Małgorzata Ostrowska-Królikowska spotkała konia w supermarkecie. Wszystko nagrała!

Małgorzata Ostrowska-Królikowska: kim jest?

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (ur. 22 października 1964 roku w Opolu Lubelskim) to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek telewizyjnych, teatralnych i filmowych. Ukończyła w 1987 roku wrocławską filię Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, a swoje pierwsze role zagrała w filmach i serialach już pod koniec lat 80. Prawdziwy przełom w karierze przyniósł jej jednak dopiero serial „Klan”, w którym od 1997 roku wciela się w postać Grażyny Lubicz – ciepłej żony i matki, znanej milionom widzów w całej Polsce.

Oprócz „Klanu” aktorka pojawiała się także w takich produkcjach jak "Czterdziestolatek. 20 lat później", "Kryminalni", "Daleko od noszy", "Na dobre i na złe", "39 i pół tygodnia", "Stulecie Winnych" czy "Ojciec Mateusz".

Jej życie prywatne również od lat wzbudza zainteresowanie fanów i mediów. Przez ponad 30 lat była żoną "Kusego" z "Rancza", czyli aktora Pawła Królikowskiego (zmarłego w 2020 r.), z którym ma pięcioro dzieci: najbardziej znany to oczywiście Antek Królikowski (1989). Oprócz niego - aktor, Jan (1992) – muzyk i kompozytor, Julia (1999) – została lekarzem, Marcelina (2002) - aktorka oraz Ksawery (2007). To właśnie Marcelina towarzyszyła jej na feralnych zakupach...

Super Express Google News
Tyle Ostrowska-Królikowska zarobiła w Tańcu z Gwiazdami!
Małgorzata Ostrowska-Królikowska na zakupach
45 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAŁGORZATA OSTROWSKA-KRÓLIKOWSKA