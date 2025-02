Magda Mołek narzeka na treningi do Tańca z Gwiazdami. Ale już wycina hołubce

Taniec z Gwiazdami. Magda Mołek już narzeka

Start 16. edycja „Tańca z Gwiazdami” już w niedzielę 2 marca w Polsacie. Gwiazdy już od kilku tygodni ćwiczą swoje występy z pomocą słynnych trenerów. Wśród uczestników nowego sezonu tanecznego show zobaczymy między innymi dziennikarkę Magdę Mołek. Jej partnerem będzie zwycięzca 15. sezonu TzG, Michał Bartkiewicz. To z nim Kryształową Kulę wytańczyła Vanessa Alexander. Czy Mołek ma szansę powtórzyć jej sukces? Sama nie jest o tym przekonana, na razie zwraca uwagę głównie na treningowe niewygody.

Magda Mołek marzyła o "Tańcu z Gwiazdami"

Magda Mołek twierdzi wprawdzie, że jest bardzo podekscytowana udziałem w "Tańcu z Gwiazdami", ale też obawia sie mocno o swoje talenty i umiejętności. Dziennikarka wyznała na swoim profilu na Instagramie, że udział w tanecznym show Polsatu był jej ogromnym marzeniem. - To jedna z najbardziej szalonych chwil w moim pięknym, długim i ciekawym życiu! Zatańczę w programie „Taniec z gwiazdami”. Nigdy o tym publicznie nie mówiłam wprost, ale zawsze chciałam to zrobić. Różne sprawy i zdarzenia mi to uniemożliwiały, ale tym razem … no cóż, trzymajcie kciuki. Liczę na Was. Na to, że będziecie w tej przygodzie ze mną - napisała Mołek w poście.

Jednak jest też mroczna strona tej sytuacji. Magda Mołek narzeka, że im bliżej 16. edycji „Tańca z gwiazdami”, tym ona mniej potrafi. Za to przybyło jej ran, odnoszonych na treningach.

Mołek: "Nie umiem jeszcze nic"

Taniec z gwiazdami” w Polsacie już 2.03 Nie umiem (jeszcze) nic. Ale trafiłam w mistrzowskie ręce wspaniałego trenera i partnera tanecznego Michała Bartkiewicza. Został nam miesiąc do pierwszego odcinka. Trzymajcie za mnie kciuki, bo już wiem, że to będzie piękna, ale baaaaardzo wymagająca przygoda! Póki co, nic nie rozumiem z tych wszystkich łoków, krosów, szasów (?) NIC a pęcherze już mam i zakwasy też.

Michał Bartkiewicz docenił miłe słowa partnerki pod swoim adresem. Tancerz najwyraźniej wierzy w Magdę Mołek i optymistycznie patrzy w stronę Kryształowej Kuli. Na wideo, zamieszczonym na oficjalnej stronie "Tańca z Gwiazdami" można zobaczyć, że Magda Mołek tanecznie radzi sobie znacznie lepiej, niż mówi.

A ja przeszczęśliwy i zaszczycony, że mogę Tobie partnerować, będzie wspaniale.

