Tajemnica testamentu Krawczyka wyszła na jaw. Notariusz ujawnił, co powiedział o synu

Krzysztof Krawczyk odszedł w kwietniu 2021 roku, pozostawiając po sobie tłumy fanów i wielkie przeboje. Wokalista jest legendą polskiej sceny muzycznej. W maju 2021 r. na jaw wyszło, że gwiazdor zostawił po sobie dwa testamenty: z 2002 i 2020 r. Według tego ostatniego cały majątek artysty miał trafić w ręce jego żony, Ewy. Syn, Krzysztof Krawczyk junior miał otrzymać jedynie tzw. zachowek. Od tego momentu młody Krawczyk walczy o to, aby drugiego testamentu nie uznać, bo jego zdaniem ojciec nie był w stanie podejmować tak ważnych decyzji. Teraz Fakt.pl ujawnił zeznania notariusza w tej sprawie.

Testament Krzysztofa Krawczyka miał zostać zmieniony we wrześniu 2020 r.. Jego wcześniejsza wersja zakładała, że połowa majątku przypadała synowi. W wersji drugiej cały majątek miał trafić w ręce Ewy Krawczyk. Nie wiadomo jednak, co, oprócz tantiem, wchodzi w jego skład, czyli co jest tzw. masą spadkową.

Syn Krzysztofa Krawczyk ma prawo do zachowku po ojcu. W teorii oznacza to połowę całego majątku, ale bez prawa do korzystania z tantiem. Ponieważ młody Krawczyk jest trwale niezdolny do pracy jego zachowek wynosi 2/3 spadku. Problem jednak w tym, że tantiemy z wielkich przebojów artysty to niezmiennie bajońskie kwoty. Na razie, dopóki sprawy sądowe się nie zakończą, nie otrzymuje ich nikt.

Ewa Krawczyk, wdowa po Krzysztofie Krawczyku o dwóch testamentach od lat niezmiennie twierdzi, że w drugim testamencie męża nie ma żadnych istotnych zmian. W maju 2021 r. zeznała w sądzie, że obie wersje to jej przyznawały cały spadek.

Fakt.pl dotarł do akt sprawy sądowej z dnia 20 września 2021 r. W sądzie zeznawał wówczas Waldemar Jeziorski, notariusz, który we wrześniu 2020 r. spisywał w domu Krzysztofa Krawczyka jego ostatnią wolę. Co zeznał prawnik, który oceniał stan zdrowia artysty?

Pytałem o zdrowie. Problem z chodzeniem, z podniesieniem. Dlatego znajdował się w pozycji półleżącej. Ale najważniejszy dla testamentu jest stan psychiczny testatora. Uważam, że w pełni rozumiał, o czym mówimy. Krótka rozmowa się wywiązała. Zapytałem, kogo zamierza ustanowić swoim spadkobiercą. Odpowiedział, że wszystko, co posiada, chce pozostawić żonie. Nie znałem sytuacji rodzinnej, więc zapytałem, czy ma inne osoby bliskie. Odpowiedział: "tak, mam syna". Czy dobrze usłyszałem: czy żona ma wszystko dziedziczyć? Czy są podstawy do wydziedziczenia? To zawodowe pytania. Po takim pytaniu ożywił się bardzo, powiedział: "Wiem, co to jest wydziedziczenie i nie chcę wydziedziczać syna. Chcę, żeby syn dostał zachowek".

Ta sprawa na pewno jeszcze potrwa. Krzysztof Krawczyk junior nie ma zamiaru się poddać, a Ewa Krawczyk odpuścić.

