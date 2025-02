Spadek po Krzysztofie Krawczyku i kolejny problem. Syn piosenkarza może stracić więcej, niż się wydawało

Zaginął muzyk disco polo! Nie dotarł do kościoła, rodzina błaga o pomoc

Krzysztof Krawczyk junior od lat usiłuje uzyskać spadek po zmarłym ojcu. Walczy o niego z żoną ojca - Ewą Krawczyk. Żadne z nich nie chce odpuścić i jest to zrozumiałe - i partnerka, i syn mają swoje racje. Okazuje się jednak, że jeśli młody Krawczyk nie dopilnuje sprawy, może stracić szansę nawet na zachowek, czyli ułamek tego, co należałoby mu się po ojcu.

Jak to możliwe?

Jeśli syn Krzysztofa Krawczyka chciałby dostać zachowek, musiałby wnieść o niego pozew. Jest na to określony czas - do pięciu lat od ogłoszenia testamentu. To oznacza, że termin goni. Za nieco ponad rok może być już za późno.

Walka o zachowek. Krawczyk junior musi mieć to na uwadze - terminy gonią

Krzysztof Krawczyk junior ma 52 lata i problemy ze zdrowiem. Wciąż brakuje mu też pieniędzy. Niestety, jedyne dziecko zamożnego piosenkarza nie zostało wymienione w testamencie, stąd problem, z którym mężczyzna boryka się momentu śmierci ojca, a więc niemal czterech lat. Cały majątek artysty trafił w ręce jego żony.

Młody Krawczyk podważył testament i sprawa trafiła do sądu, ale ostatnie posiedzenie odbyło się ponad 2 lata temu! I końca konfliktu nie widać. Jeśli tak dalej pójdzie, Krzysztofowi może pozostać jedynie walka o zachowek, ale w tym przypadku trzeba pilnować terminów.

(...) jeśli przed upływem pięciu lat od otwarcia i ogłoszenia testamentu zostanie wniesiony pozew o zachowek, postępowanie to może zostać zawieszone do czasu rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i ustalenia kręgu spadkobierców. Wniesienie takiego pozwu przed upływem pięciu lat od otwarcia i ogłoszenia testamentu jest konieczne, by Krzysztof Krawczyk junior nie został pozbawiony także zachowku - tłumaczył w "Fakcie" adwokat Jacek Placek.

To nie koniec problemów Krawczyka juniora

Ewa Krawczyk i Andrzej Kosmala po śmierci Krzysztofa Krawczyka zadbali o zastrzeżenie imienia i nazwiska artysty w Urzędzie Patentowym, co pozwala im na czerpanie korzyści finansowych z jego komercyjnego użycia.

Tymczasem syn zmarłego gwiazdora, który także zajmuje się muzyką, znalazł się w sytuacji, w której nie może używać własnego imienia i nazwiska w celach artystycznych.

Tak płakała Ewa Krawczyk w dniu urodzin zmarłego męża