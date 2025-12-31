Iza Janachowska na "safari" wśród zwykłych ludzi. Zjadła w piekarni i podróżowała pociągiem

Iza Janachowska bez makijażu zajada gluten na dworcu

Krzysztof Jabłoński i Iza Janachowska podróżowali pendolino, sami dźwigali walizki, ale to nie znaczy, ze nie wypoczywali "na bogato". Iza miała przy sobie skórzaną torebkę Birkin, która choć wygląda niepozornie, może kosztować od klikudziesięciu do nawet 120 tysięcy złotych. Zatrzymywali się w hotelu, gdzie noc kosztuje kilka tysięcy złotych.

Iza za to, w ramach bratania się z ludem, posilała się na dworcu w piekarni. Prezentowała też swoje oblicze bez makijażu, jedynie pociągnięte kremem ochronnym. Napotkana na mieście zupełnie nie wygląda jak gwiazda! W puchowej kurtce, czarnych botkach i jeansach mogłaby uchodzić na zwykłą turystykę, gdy oczywiście nie torebka i walizka - Louis Vuitton - warta "zaledwie" 15 tysięcy złotych.

Na czym zarabia Izabela Janachowska? Kim jest Krzysztof Jabłoński?

Krzysztof Jabłoński to znany biznesmen, ale jego żona, była tancerka "Tańca z Gwiazdami", Izabela Janachowska, wcale mu nie ustępuje na polu pomnażania majątku. Z powodzeniem od lat prowadzi liczne biznesy ślubne, w tym bloga, sklepy z sukniami i ich autorskie kolekcje, dodatki takie jak buty do ślubu czy biżuteria - na tym zarabia fortunę. Do tego kilka programów telewizyjnych o urządzaniu wymarzonych wesel, program na Youtubie gdzie prowadzi wywiady z gwiazdami o ich ślubnych tajemnicach. Para finansowo radzi sobie świetnie, nic więc dziwnego, że stać ich na ekstrawaganckie walizki, drogie torebki, ubrania, hotele i restaurację. Z Sopotu z resztą przetransportowali się pociągiem do Warszawy, by zaraz ruszyć stamtąd na... Malediwy. Tam raczej nie da się dotrzeć w opcji "budżetowej".

