Izabela Janachowska zasypała toaletę płatkami śniadaniowymi! Tak się bawi z 6-letnim synem

Luksusowe życie Izabeli Janachowskiej

Izabela Janachowska (39 l.) jest jedną z największych gwiazd polskiej telewizji. Jeszcze do niedawna była związana z Polsatem, ale w 2025 roku przeszła do TVN-u. Uchodzi za ekspertkę od ślubów i wesel. Z jej usług korzysta wiele osób z show-biznesu, w tym Roksana Węgiel (20 l.). Zajmuje się również projektowaniem ubrań i regularnie współpracuje z Martą Nawrocką (39 l.). Mało kto dziś pamięta, że swoją przygodę z mediami zaczynała jako tancerka w "Tańcu z Gwiazdami" w czasach, gdy program emitowany był na antenie TVN. Jej taneczną karierę przerwała kontuzja.

Obecnie rozwija się jako bizneswoman. Może przy tym liczyć na wsparcie męża milionera. Starszy o 27 lat biznesmen dorobił się na produkcji świeczek. Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński (66 l.) pobrali się w 2014 roku. Podczas organizacji ślubu celebrytka zainteresowała się tą branżą. Dzisiaj prężnie rozwija swoje ślubno-eventowe imperium.

Małżonkowie doczekali się syna. Christopher Alexander przyszedł na świat w maju 2019 roku. W trójkę mieszkają w eleganckiej posiadłości. Trudno nie zauważyć, że dosłownie pławią się w luksusach. Sama Janachowska chętnie chwali się swoim życiem oraz bogactwem w sieci.

Izabela Janachowska zasypała toaletę płatkami śniadaniowymi!

Izabela Janachowska jest bardzo aktywna na Instagramie. Pokazuje tam nie tylko treści związane ze swoją pracą, ale również te bardziej prywatne chwile. Od kilku dni relacjonuje świąteczną zabawę, którą przygotowała dla syna. Gra w psotnego elfa jest bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych, a od pewnego czasu również i w wielu krajach Europy. Od początku grudnia aż do świąt elf sprawia w nocy nieszkodliwe psikusy.

W ramach jednej z takich zabaw Janachowska wypełniła muszlę klozetową... płatkami śniadaniowymi! "Nie mogłem znaleźć miski" -napisała na karteczce w imieniu psotnego elfa.

Coś ty zrobił, moje płatki do toalety - wykrzyknął jej syn, gdy to zobaczył.

Christopher Alexander niemal od razu zabrał się do sprzątania, a po chwili poprosił mamę o nowe płatki. Co myślicie o takiej zabawie?

