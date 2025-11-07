Izabela Janachowska zachwycona. Taką niespodziankę sprawiła jej Marta Nawrocka! Tego nikt się nie spodziewał

Izabela Janachowska od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim show-biznesie. Dawna tancerka, a dziś przedsiębiorczyni i autorka programów o tematyce ślubnej, z powodzeniem rozwinęła własną markę oferującą ekskluzywne sukienki i dodatki. Jej projekty cieszą się popularnością wśród gwiazd i kobiet ceniących elegancję. Tym razem jednak wydarzyło się coś, co przeszło jej najśmielsze oczekiwania, kreację z jej kolekcji wybrała pierwsza dama Rzeczypospolitej, Marta Nawrocka.

Nawrocka w kreacji od Janachowskiej. Izabela w szoku!

O całej sytuacji Janachowska dowiedziała się zupełnie przypadkiem. W swoich mediach społecznościowych opublikowała nagranie, w którym z entuzjazmem opowiadała, jak natknęła się na najnowszy numer magazynu "Viva!". To właśnie tam, na okładce, dostrzegła stylizację Marty Nawrockiej.

Nie uwierzycie, co się stało. Muszę się z wami tym podzielić. Jestem tak szczęśliwa (...). W moje ręce dostała się właśnie najnowsza ''Viva!''. Patrzę na okładkę, cieszę się pani prezydentowa jest tutaj w butach, które doskonale znam, w butach od nas - mówiła Janachowska.

Projektantka przyznała, że nie była wcześniej informowana o wyborze stylizacji przez żonę prezydenta. Jak wyznała, cała sytuacja była dla niej ogromnym i niezwykle miłym zaskoczeniem.

Ale patrzę, mówię o! Ten kolczyk też znam, też ode mnie. Już taka pełna ekscytacja, że moje akcesoria są na okładce mówię ''dobra, zajrzę do środka zobaczę od kogo są stylówki''. Otwieram, a tu jest nasza suknia, nasz kolczyk - wyjawiła Izabela Janachowska.

To jednak nie pierwszy raz, gdy drogi Izabeli Janachowskiej i Marty Nawrockiej się skrzyżowały. Obie panie miały okazję współpracować już wcześniej, pierwsza dama odwiedziła projektantkę w jej atelier przed oficjalną podróżą do Watykanu. Tam dokonywała przymiarek stylizacji przygotowanych specjalnie na tę wyjątkową okazję.

Zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie, jest bardzo otwarta, ciepła. Na pewno pozostanie w mojej pamięci - wyjawiła Jastrząb Post Janachowska.

Po wizycie w Watykanie, stylizacja pierwszej damy została szeroko komentowana w mediach, chwalono elegancję, klasę i doskonałe dopasowanie wszystkich elementów. Sama Izabela nie ukrywała dumy, że jej projekty trafiły w tak wyjątkowe miejsce.

Stwierdziłam, że jest tak pięknie, wszystko do siebie pasuje. (...) Nie powinnam sama siebie chwalić, ale jako że inni pochwalili tę stylizację, to czuję, że mogę wyrazić swoje szczęście - podsumowała zachwycona.

