Kilka dni po śmierci Magdy Umer w prasie pojawił się chwytający za serce nekrolog: "Z wielkim żalem żegnamy"

2025-12-17 20:18

Świat kultury żegna Magdę Umer – wybitną artystkę, reżyserkę, scenarzystkę i jedną z najważniejszych interpretatorek piosenki poetyckiej. Informacja o jej śmierci poruszyła środowisko artystyczne, a w prasie pojawił się nekrolog opublikowany przez Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, z którym była związana przez wiele lat.

Magda Umer

Magda Umer zmarła w nocy z 15 na 16 grudnia 2025 roku. Miała 75 lat. Jak przekazano po śmierci artystki, uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższych dniach w Warszawie. Ceremonia ma mieć kameralny charakter, zgodnie z wolą rodziny.

Poruszający nekrolog od zespołu Teatru Polskiego

Opublikowany nekrolog ma wyjątkowo osobisty i poetycki charakter. To nie tylko formalne pożegnanie, ale symboliczny zapis żalu i wdzięczności, utrzymany w duchu wrażliwości, z jaką przez lata kojarzona była sama Magda Umer. Zawarte w nim słowa o nadziei i uśmiechu „przez łzy” poruszyły wielu czytelników i stały się jednym z najbardziej komentowanych elementów pożegnania artystki.

Więc uśmiechając się przez łzyPanią nadzieję proszę byZeszła tu w noc grudniową z niebaBo jakże bez niej dzisiaj śpiewać

Teatr Polski żegna w nim Magdę Umer jako reżyserkę, scenarzystkę i aktorkę, ale przede wszystkim jako niezrównaną interpretatorkę piosenki poetyckiej, która przez dekady kształtowała wrażliwość kolejnych pokoleń odbiorców.

Odwołane koncerty i diagnoza, o której nie mówiono publicznie

W sierpniu tego roku Magda Umer odwołała zaplanowane koncerty, tłumacząc to problemami zdrowotnymi. Wówczas nie informowano opinii publicznej o szczegółach, a sama artystka – znana z dbałości o prywatność – nie komentowała swojego stanu zdrowia. Dopiero po jej śmierci syn artystki - Franciszek Przeradzki ujawnił, że przyczyną zgonu był nowotwór. Informacja ta była dla wielu zaskoczeniem i rzuciła nowe światło na ostatnie miesiące życia Magdy Umer, które przeżywała z dala od medialnego rozgłosu.

Żałoba w świecie artystycznym

Po odejściu Magdy Umer środowisko artystyczne pogrążyło się w żałobie. Wspominają ją jako osobę niezwykle wrażliwą, skromną, a jednocześnie bezkompromisową artystycznie. Dla wielu była autorytetem – kimś, kto uczył słuchania słowa, ciszy i emocji ukrytych między wersami. Jej twórczość na trwałe wpisała się w historię polskiej kultury, a sposób interpretowania piosenki literackiej pozostaje do dziś jej znakiem rozpoznawczym.

