Joanna Kołaczkowska odeszła po walce z chorobą

Joanna Kołaczkowska od lat rozśmieszała Polaków. Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych postaci współczesnego polskiego kabaretu. W 2002 roku razem z kolegą z kabaretu Potem, Dariuszem Kamysem, założyli kabaret Hrabi. Później dołączyli do niech Łukasz Pietsch oraz Tomasz Majer.

W tym składzie stali się jedną z najpopularniejszych grup kabaretowych w Polsce. W dużej mierze przyczyniła się do tego Joanna Kołaczkowska, od prawie 30 lat zachwycała widzów swoim niepowtarzalnym poczuciem humoru.

W kwietniu tego roku grupa przekazała informację o złym stanie zdrowia artystki, która zmagała się z chorobą nowotworową. Cała Polska kibicowała jej w powrocie do zdrowia. Wszyscy mieli nadzieję, że tak jak przed laty, i tym razem uda jej się pokonać chorobę. Niestety, Joanna Kołaczkowska zmarła w nocy z 16 na 17 lipca.

To on dołączy do kabaretu Hrabi. Fani zachwyceni

Wiele osób nie wyobraża sobie kabaretu Hrabi bez Joanny Kołaczkowskiej. W podcaście "Mówi się", który współtworzyła z Szymonem Majewskim, w 2024 roku wyznała, że z przyjaciółmi z kabaretu przygotowali się na taką sytuację. Obiecali sobie, że gdy umrze ktoś z ich grupy, reszta musi zaopiekować się rodziną zmarłego. Kołaczkowska podała im też nazwiska osób, które mogłyby ją zastąpić.

Jednak Dariusz Kamys, Łukasz Pietsch i Tomasz Majer doskonale wiedzą, że Aśki nikt nie zastąpi. Nie zdecydowali się jednak na zawieszenie estradowej kariery. Niedawno wyznali, że będą grać dalej, ale w innej formie. Kilka dni temu przekazali, że na początku nowego roku ruszają z nowym programem "Być facetem".

Teraz okazało się, że na scenie będzie im towarzyszył ktoś jeszcze. Do kabaretu tymczasowo dołączy popularny artysta kabaretowy Wojtek Kamiński.

Moi drodzy. Dzielę się z Wami znakomitą wiadomością. Kabaret Hrabi zaprosił mnie do wspólnego kabaretowego projektu. Przyjąłem ten zaszczyt z radością i ekscytacją. I już niebawem, bo z początkiem nowego roku, rozpocznę twórczą przygodę z hrAbi w ramach programu "Być facetem" - napisał na Facebooku.

Internauci z entuzjazmem przyjęli tę wiadomość!

Nie mogliście wybrać lepiej; Byłam na Waszym występie!!! Super! Asieńka byłaby dumna z takiej ekipy i występu; I dobrze Nie kopiują bo Aśki się nie da podrobić. Świeży nowy pomysł - piszą w komentarzach.

