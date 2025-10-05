Kaberet Kołaczkowskiej ogłosił ważne zmiany. Kto zastąpi Joannę?

Po pogrzebie Kołaczkowskiej, który odbył się w 28 lipca 2025 roku w Warszawie, Dariusz Kamys, Łukasz Pietsch i Tomasz Majer wycofali się z życia artystycznego. Przyjaciele Asi zawiesili występy, nie ukrywali, że muszą uporać się najpierw w bólem po jej stracie. Jeszcze w maju, kiedy nikt nie wiedział, jak poważnie choruje Kołaczkowska, Kamys mówił, że nie wyobraża sobie Kabaretu Hrabi bez Joanny. Niestety los zdecydował inaczej i panowie muszą się zmierzyć z kontynuacją dzieła, które razem z Asią rozpoczęli.

Zmiany w kabarecie Joanny Kołaczkowskiej

Na oficjalnym profilu Kabaretu Hrabi na Facebooku pojawił się nowy post, w którym przyjaciele Joanny zapowiadają zmiany. Czy znaleźli osobę, godną zastąpić Kołaczkowską?

Spieszymy poinformować Was co dalej z naszym kabaretem.Po pierwsze - zostajemy we trzech.Nie wyobrażamy sobie, żeby ktokolwiek mógł na stałe zastąpić Aśkę. Dlatego nie będziemy nikogo „dobierać” – każdy nowy program będzie po prostu nowym projektem, do którego zaprosimy zaprzyjaźnionych gości.

Kabaret Hrabi ogłosił tylko jedną zmianę. Nie ma już Asi Kołaczkowskiej, lekko więc zmieniła się nazwa formacji.

Zostawiamy nazwę, bo ciągle jesteśmy sobą – tylko inaczej. Wiele razy o tym rozmawialiśmy jeszcze przed tragicznym odejściem Asi. Ona też by tego chciała. Zmieniamy tylko pisownię nazwy i teraz to będzie wyglądać tak: hrAbi. Dlaczego w centrum nazwy jest wielką literą "A" nie musimy chyba tłumaczyć.

Będzie nowy, męski program

Kabaret hrAbi już 10 stycznia planuje premierę nowego programu. Jak zapewniają artyści, najpewniej po tytułem "Poradnik bycia mężczyzną".

Będzie to program na pięciu facetów. Już teraz możemy zdradzić, że gośćmi specjalnymi będą Znamy Wojtek Kamiński i Antek Machoń. Po premierze oczywiście ruszymy z tym programem w trasę.Jeżeli ktoś jednak poczuje tęsknotę za naszymi twarzami to można będzie obejrzeć i posłuchać nas w programie "Potemowe Piosenki”. Jesienią odwiedzimy z tym programem parę miast.

I choć na scenę słynnego kabaretu nigdy już nie wejdzie Joanna Kołaczkowska, jej duch na pewno będzie z nimi. A publiczność uroni niejedną łzę na wspomnienie artystki, bez której świat byłby gorszy i smutniejszy.

Do zobaczenia! A tak na marginesie.... my też się stęskniliśmy!

