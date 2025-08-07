Joanna Kołaczkowska zmagała się z ciężką chorobą

Joanna Kołaczkowska w 2002 roku razem z kolegą z kabarety Potem, Dariuszem Kamysem, założyli kabaret Hrabi. Później dołączyli do nich Łukasz Pietsch oraz Tomasz Majer. W tym składzie stali się jedną z najpopularniejszych grup kabaretowych w Polsce. W dużej mierze przyczyniła się do tego Kołaczkowska, od prawie 30 lat zachwycała widzów swoim niepowtarzalnym poczuciem humoru.

Pod koniec kwietnia kabaret Hrabi zawiesił działalność. Powodem była choroba nowotworowa artystki. Gwieździe kabaretu kibicowała cała Polska. Niestety, w nocy z 16 na 17 lipca członkowie Kabaretu Hrabi przekazali przykre wiadomości o śmierci Joanny Kołaczkowskiej.

Przyszło Jej zmierzyć się z najgorszym i najbardziej agresywnym przeciwnikiem. Walczyła dzielnie, z godnością, z nadzieją. My razem z Nią. Wyczerpaliśmy niestety wszystkie dostępne formy leczenia. Wierzyliśmy w cud. Cud nie nastąpił. Asia odeszła spokojnie, bez bólu. W otoczeniu najbliższych i przyjaciół - poinformowali członkowie kabaretu Hrabi.

Joanna Kołaczkowska została pośmiertnie odznaczona

Pogrzeb uwielbianej artystki odbył się 28 lipca. Na Cmentarzu Powązkowskim pojawił się tłum żałobników. Rodzina, przyjaciele, fani przyszli, by uczcić pamięć zmarłej. Teraz okazało się, że artystka została pośmiertnie odznaczona wyjątkowym wyróżnieniem. Z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy Joanna Kołaczkowska otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. "Fakt" skontaktował się z kancelarią prezydenta, która poinformowała, że była to prywatna inicjatywa prezydenta.

Uprzejmie informujemy, że Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z dnia 21 lipca 2025 r. o nr rej. 509/2025 uhonorował pośmiertnie Joannę Kołaczkowską Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej. [...] Nadanie nastąpiło w trybie inicjatywy własnej Prezydenta RP - przekazali "Fakowi" przedstawiciele prezydenta.

Zazwyczaj artystów nagradza się medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Ten jednak nie może zostać nadany pośmiertnie.

