Na temat przyczyny śmierci Joanny Kołaczkowskiej krążyły różne plotki. Osoba z bliskiej rodziny wyjawia okrutną prawdę!

Joanna Kołaczkowska nie żyje. Cud się nie wydarzył

Joanna Kołaczkowska zmarła w nocy z 16 na 17 lipca 2025 roku. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że gwiazda kabaretu Hrabi jest okazem zdrowia. W kwietniu jednak gruchnęła wiadomość o tym, że Joanna Kołaczkowska choruje na raka. 1 lipca kolega i zarazem szwagier artystki - Dariusz Kamys - poprosił fanów o wsparcie i modlitwę za koleżankę.

Kołaczkowska nie zdołała wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami". Zastąpiła ją Adrianna Borek...

Pomódlcie się, jeśli wierzycie. Poślijcie dobrą energię, jeśli w to wierzycie. Po prostu pomyślcie o Asi ciepło i z miłością. Niech ten wspólny strumień dobra, miłości i nadziei uderzy z całą mocą w Jej chorobę. Niech wie, że jesteśmy z Nią. Niech poczuje, że nie jest sama. To tylko chwila. Ale razem możemy z niej zrobić coś wielkiego. 2.07, 12:00 - szturmujemy niebo, życie i wszystko co możliwe i potrzebne -dla Asi

- pisał w mediach społecznościowych. Niestety nieco ponad dwa tygodnie później przyszła najgorsza informacja - Joanna Kołaczkowska nie żyje.

Wyczerpaliśmy niestety wszystkie dostępne formy leczenia. Wierzyliśmy w cud. Cud nie nastąpił. Asia odeszła spokojnie, bez bólu. W otoczeniu najbliższych i przyjaciół - wśród tych, których kochała i którzy kochali Ją bezgranicznie. Zostawiła po sobie ogromną wyrwę, której niczym nie da się zapełnić

- napisali członkowie Kabaretu Hrabi. Na temat przyczyn śmierci Joanny Kołaczkowskiej i jej choroby mnożyły się rozmaite plotki.

Na to naprawdę chorowała Joanna Kołaczkowska. Ciocia ujawniła okrutną prawdę

Niestety, ci "dobrze poinformowani" często nie znali prawdy, a ludzie wierzyli w to, co oni mówią czy wypisują. W końcu osoba z bliskiej rodziny artystki - siostra mamy - ujawniła okrutną prawdę. Wiadomo już, z jakim rodzajem raka zmagała się Joanna Kołaczkowska. To glejak, który zaatakował mózg. W rozmowie z "Faktem" ciocia gwiazdy Kabaretu Hrabi wyjawiła też, jak dowiedziała się o śmierci siostrzenicy.

Rano obudził nas telefon z wieścią, że Joanna nie żyje. Wiedzieliśmy, że choruje na glejaka, a rokowania były złe. Nie ma jej

- wyznała ze smutkiem kobieta.

Przeczytaj także: Tłumy na mszy w intencji Joanny Kołaczkowskiej! Ksiądz pożegnał ją pięknymi słowami

Znamy już szczegóły dotyczące ostatniego pożegnania gwiazdy Kabaretu Hrabi. Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej odbędzie się w poniedziałek, 28 lipca. Przed świecką częścią uroczystości o godz. 11 odbędzie się msza św. w kościele pw. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14 Warszawie. Z kolei na godz. 12.30 zaplanowane jest pożegnanie artystki w sali ceremonialnej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

