Joanna Kołaczkowska to jedna z ikon polskiej sceny kabaretowej. Publiczność pokochała ją za niepowtarzalny głos, mimikę i charyzmę – zarówno w Kabarecie Potem, jak i w Hrabi. Wiadomość o jej chorobie wstrząsnęła środowiskiem artystycznym i fanami kabaretu w całej Polsce. Aktorka potrzebuje wsparcia – nie tyle śmiechu, co wspólnej siły i ciepła.

W opublikowanym 1 lipca poście Kamys napisał:

Kochani, wiem, że nie wszyscy wierzą w to samo – ale wszyscy wierzymy w dobro. Dlatego proszę Was – jutro w południe, tzn 2.07 o godzinie 12:00 – zatrzymajcie się na chwilę. Pomódlcie się, jeśli wierzycie. Poślijcie dobrą energię, jeśli w to wierzycie. Po prostu pomyślcie o Asi ciepło i z miłością. Niech ten wspólny strumień dobra, miłości i nadziei uderzy z całą mocą w Jej chorobę. Niech wie, że jesteśmy z Nią. Niech poczuje, że nie jest sama. To tylko chwila. Ale razem możemy z niej zrobić coś wielkiego. 2.07, 12:00 – szturmujemy niebo, życie i wszystko co możliwe i potrzebne – dla Asi.