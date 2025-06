Joanna Kołaczkowska usłyszała dramatyczną diagnozę. Natychmiast zwróciła się do kolegów. "Z Aśką się nie dyskutuje"

Dwa miesiące temu, pod koniec kwietnia, fani Joanny Kołaczkowskiej dowiedzieli się, że artystka kabaretowa ciężko choruje. Wiadomo było, że znów walczy z nowotworem. Nie podano żadnych szczegółów, ale sprawa jest na tyle poważna, że Kołaczkowska zrezygnowała z udziału w trasie kabaretu Hrabi i w ogóle z pracy. Musi skupić się na leczeniu i zrobić wszystko, aby wrócić do zdrowia.

Chociaż Joanna jest chora, to ona "ustawiła" kolegów do pionu, gdy chcieli porzucić trasę "Potemowe piosenki".

Myśleliśmy o tym, żeby jednak albo przełożyć, albo odwołać, ale Aśka powiedziała, że róbcie, no to co, no to robimy. Z Aśką się nie dyskutuje - mówił Dariusz Kamys w rozmowie z cozatydzien.pl.

Zobacz także: Joanna Kołaczkowska zwróciła się do fanów! Pierwszy raz od diagnozy

Kołaczkowska leczy się, ale i wspiera kolegów. "Krążyły SMS-y..."

Kabaret Hrabi we wzruszającym wpisie umieszczonym na ich profilu na Facebooku jeszcze w kwietniu podkreślił, że trasa się odbędzie i dołączą do niej znane gwiazdy: Hanna Śleszyńska, Maciej Stuhr, Artur Andrus czy Szymon Majewski. Wszystko dla Joanny. Już wiadomo, że koncerty się odbywają, a nad artystami "czuwa" Kołaczkowska.

Tu już dzisiaj krążyły SMS-y od Aśki z informacjami, że nas pozdrawia, że kibicuje, że jest tak, że nie dość, że to wymyśliła, no to czuwa nad tym koncertem. I my właściwie wiemy teraz, że się spotykamy z jej powodu, dla niej te oklaski, które tutaj będą się rozlegały - mówił Artur Andrus.

Zobacz także: Joanna Kołaczkowska już raz pokonała raka i borykała się z kancerofobią

Internauci trzymają kciuki za chorą Asię

Joannę Kołaczkowską wspierają satyrycy i kabareciarze, wspierają koledzy z grupy Hrabi, ale i internauci, którzy uwielbiają Asię, jej poczucie humoru i charakterystyczny głos.

"Pani Asiu da pani radę. Kto jak nie pani... Królowa jest tylko jedna, kochamy panią i ślemy moc pozytywnych myśli....", "Pani Asiu, zdrowia i siły życzę, kocham Panią", "Pani Joasiu, wiele zdrowia!!!! Uwielbiam Wasze dowcipy i sarkazm! Będę tęsknić za Panią", "Zdrówka dla Asi" - pisali fani Kołaczkowskiej na Facebooku.

Za Joannę odbyły się także msze w jednym z warszawskich kościołów. Niestety, kabaret Hrabi póki co zawiesił działalność, a trasa "Potemowe piosenki" była wyjątkiem.

Kochani, ze względu na chorobę naszej Aśki podjęliśmy bardzo trudną decyzję. Kabaret Hrabi zawiesza swoją działalność do końca sierpnia 2025 roku. Kabaret Hrabi to cztery osoby. Każdy z nas jest ważny, ale Aśka jest sercem tej czwórki. Nie wyobrażamy sobie Hrabi bez Niej. (...) Śmiejmy się, wzruszajmy i trzymajmy razem kciuki za Aśkę. Wierzymy, że wróci do was – silniejsza, zdrowa, uśmiechnięta - czytamy na Facebooku.

Zobacz także: Kabaret Hrabi zawiesza działalność. "Nie wyobrażamy sobie grać bez naszej Aśki"

Zobacz więcej zdjęć. Gwiazdy wspierają chorą Joannę Kołaczkowską. Artystka kabaretu Hrabi walczy z nowotworem