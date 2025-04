Joanna Kołaczkowska już raz pokonała raka i borykała się z kancerofobią. Artur Andrus o trasie bez artystki

Bohater programu TVN: "Nazywam uczniów DEBILAMI". Szokujące wyznanie! Co na to rodzice?

Joanna Kołaczkowska od lat zachwyca widzów swoim niepowtarzalnym poczuciem humoru, dystansem do siebie i ogromną autentycznością na scenie. Dla wielu jej siła i szczerość są wzorem do naśladowania. Dziś to właśnie te cechy mogą jej najbardziej pomóc w kolejnej walce o zdrowie. Informację o stanie zdrowia Joanny Kołaczkowskiej przekazano za zgodą samej artystki w oficjalnym komunikacie:

Zbliża się nasza trasa z Potemowymi piosenkami. Miało być wesoło, nostalgicznie i razem... Ale los napisał inny scenariusz. Aśka − nasza Aśka − niestety nie wystąpi z nami. Jej zdrowie teraz wymaga całej uwagi i troski. Sprawa jest poważna. To nowotwór.

To już kolejna walka Joanny Kołaczkowskiej z nowotworem

Nie jest to pierwszy raz, gdy Kołaczkowska staje do walki z chorobą. W 2019 roku opowiadała w wywiadach o dramatycznych chwilach związanych z czerniakiem. Wtedy nie kryła przerażenia i lęku:

Przeżyłam straszliwy szok, byłam przerażona. Nie wiedziałam, co dalej ze mną będzie, co z dzieckiem. To była rozpacz.

Z tamtego okresu pamięta przede wszystkim ciągły strach:

Ciągle się bałam, że mam gdzieś raka, co chwila chodziłam do lekarzy i domagałam się nowych badań, prześwietleń, rezonansów, tomografów. W końcu wysłali mnie do psychologa.

Dziś historia się powtarza. Jednak Joanna Kołaczkowska nie zostaje w tej walce sama. Wsparcie płynie nie tylko od najbliższych, ale także od przyjaciół z branży oraz licznych fanów.

Fani i środowisko artystyczne wspierają Joannę

Jednym z gości specjalnych trasy "Potemowe piosenki" jest Artur Andrus, który zapytany o Joannę, odpowiedział dla "Faktu":

Mamy z Joasią kontakt głównie zawodowy, ale wszyscy mocno ją wspieramy i trzymamy kciuki za nią.

W sieci nie brakuje również wyrazów solidarności od fanów, którzy wysyłają Joannie słowa otuchy, modlitwy i życzenia powrotu do zdrowia. Choć sytuacja jest trudna, sama artystka, jak zawsze, daje sygnał, że nie zamierza się poddawać. Wszyscy, którzy pokochali jej występy, skecze i piosenki, wierzą, że Aśka jeszcze nie raz rozbawi publiczność do łez. Trzymamy mocno kciuki!

Zobacz też: Rusza modlitewny maraton dla Joanny Kołaczkowskiej. Artystka walczy z nowotworem

QUIZ. Jesteś fanem kabaretów? Na 5. pytaniu nie możesz się wyłożyć. Bo będzie wstyd! Pytanie 1 z 15 Joanna Kołaczkowska to gwiazda kabaretu... Czesuaf Nowaki Hrabi Pod Wyrwigroszem Następne pytanie