Joanna Kołaczkowska walczy z nowotworem. Gwiazda kabaretu Hrabi nie wystąpi. "Sprawa jest poważna"

Joanna Kołaczkowska w czerwcu skończy 59 lat, od niemal 40 występuje w kabaretach. Z Hrabi jest związana już od 23 lat. Właśnie z tym kabaretem jest kojarzona przez widzów. Ostatnio na facebookowym profilu Hrabi pojawiło się smutne ogłoszenie.

Joanna nie weźmie udziału w koncertach zaplanowanych na maj. Nie wystąpi, bo ciężko choruje i musi skupić się na leczeniu oraz na powrocie do zdrowia.

Okazuje się, że Kołaczkowska cierpi z powodu nowotworu.

Koledzy z kabaretu zdradzili, że Joanna walczy z nowotworem, ale grupa nie przerywa działalności, na co zgodziła się sama Kołaczkowska:

Ale za Jej akceptacją koncerty się odbędą. Nie zostaniemy na scenie sami – w miejsce Aśki pojawią się wyjątkowi goście (tak, kilku – bo jednego to by nie starczyło). I zrobimy wszystko, by było pięknie – dla Was i dla Niej. W ramach próby zrekompensowania nieobecności Aśki wystąpią: Hanna Śleszyńska, Maciej Stuhr, Artur Andrus oraz Kabaret Potem (Władysław Sikora, Leszek Jenek, Adam Nowak), Agnieszka "Marylka" Litwin, Olga Szomańska, Szymon Majewski, Maciej Miecznikowski, Janusz Radek .

Grupa kabaretowa, w której od ponad 20 lat działa Kołaczkowska nie przerywa pracy i będzie występować. Kabareciarze już zapowiedzieli, że dochód z występów, na których zabraknie Joanny, zostanie przeznaczony na jej leczenie. To właśnie dlatego wystosowali apel, aby nie rezygnować z przyjścia na show oraz by nie kontaktować się prywatnie z samą Joanną, która teraz musi skupić się na sobie.

Nie rezygnujcie z udziału. A może nawet – przyjdźcie tym bardziej. To Aśka wymyśliła ten koncert. To był jej pomysł i jej energia. Teraz zostawia go w naszych rękach – i w Waszych. Nie ukrywamy: dochód z tej trasy trafi na leczenie Joanny. Koszty są ogromne, a wsparcie – bezcenne. Jednocześnie gorąco prosimy o uszanowanie prywatności Asi w tym trudnym czasie. Asia bardzo teraz potrzebuje spokoju i odpoczynku, dlatego apelujemy: nie kontaktujcie się z nią prywatnie – wstrzymajcie się z wizytami, telefonami, wiadomościami. Wasze ciepłe myśli na pewno do niej dotrą, a my przekażemy jej wszystkie wyrazy wsparcia. Bądźcie z nami. Bądźcie z Nią. Dbajcie o siebie. I o tych, których kochacie - zakończyli swój wpis członkowie kabaretu Hrabi.