Bianca Balti w marcu skończy 41 lat. Kilka miesięcy po swoich 40. urodzinach usłyszała diagnozę, która mogła ją albo załamać, albo wzmocnić. Okazało się, że bóle w dolnej części brzucha, jakie od pewnego czasu odczuwała modelka to nic innego jak rak jajnika w zaawansowanym stadium. Niedługo później gwiazda wybiegów trafiła pod nóż i zaczęła chemioterapię.

W ostatnią niedzielę zgłosiłem się na ostry dyżur i dowiedziałem się, że mój ból w dolnej części brzucha oznacza raka jajnika w stadium 3 - pisała Balti na swoim instagramowym profilu w połowie września 2024.

Bianca Balti walczy z rakiem

Od tamtej pory minęło 5 miesięcy. Balti dzielnie walczy z nowotworem, mając przy tym ogromne wsparcie ukochanego i dzieci. Starsza z jej córek to już 18-latka, młodsza ma 10 lat. To dla nich modelka chce się wyleczyć i dalej żyć. Dla nich też pokonuje raka z szerokim uśmiechem na twarzy. Uśmiechała się do zdjęć przed operacją i zaraz po niej, w trakcie męczącego leczenia i gdy zaczęła tracić włosy.

A te były przepiękne! Gęste i długie brązowe pukle sięgały jej niemal do pasa. W trakcie terapii Balti ścięła je na krótko, a w końcu ogoliła maszynką. Teraz to jej znak rozpoznawczy!

Rak zmienił jej wygląd. Zrobiła z tego atut

Przepiękna modelka do niedawna słynęła nie tylko z zachwycającej figury, ale też atutów włoskiej urody - miała oliwkową karnację i ciemne, długie, gęste włosy. Teraz, gdy je straciła, postanowiła całkiem zmienić wizerunek.

Zawsze uchodziła za bardzo zmysłową, kobiecą modelkę, była przecież twarzą Victoria's Secret - znanej na całym świecie marki bieliźnianej. Teraz, gdy ma łysą głową, nie ma rzęs ani brwi, wciąż pracuje, ale sesje z jej udziałem mają zupełnie inny charakter. To, co mogło powodować jej wstyd i kompleksy, stało się atutem Bianki.

Bianca Balti na festiwalu w San Remo

Gwiazda skupia się na leczeniu i powrocie do zdrowia, ale jednocześnie wciąż działa jako modelka, a ostatnio pojawiła się nawet na festiwalu piosenki włoskiej w San Remo jako współprowadząca. Zachwyciła nowym wizerunkiem, który w zestawieniu z eleganckimi, cekinowymi kreacjami dał niesamowity efekt.

Na instagramowym profilu gwiazdy pojawiły się zdjęcia z sesji właśnie w kreacjach na czerwony dywan. Posypały się komplementy i nie ma w tym nic dziwnego!

Zobacz więcej zdjęć. Supermodelka Bianca Balti walczy z rakiem. Ogoliła głowę, jest całkiem łysa