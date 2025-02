Tomasz Jakubiak na wózku inwalidzkim! Wychudzony szef kuchni nie ma siły chodzić. Pokazał zdjęcie

Tomasz Jakubiak dopiero co wrócił z kuracji, której poddał się w jednym z izraelskich szpitali. Szef kuchni od miesięcy nie je, a karmiony jest pozajelitowo. W efekcie bardzo mocno schudł. Brakuje mu sił do tego, by poruszać się na własnych nogach, chociaż stara się spacerować. Na najnowszym zdjęciu widać jednak, że korzysta też z wózka inwalidzkiego.