Tomasz Jakubiak na nowo uczy się chodzić. "Każdy krok to walka"

Tomasz Jakubiak zdobył sympatię widzów, gotując na ekranie. Od dawna związany jest ze stacja TVN. Dużą popularność zdobył jako juror w programie "MasterChef Nastolatki". W ubiegłym roku na pewien czas zawiesił swoją internetową działalność. Gdy się gdzieś pojawił, w sieci dyskutowano o jego wyglądzie. We wrześniu wyznał, że za spadek wagi odpowiada nie dieta, ale poważna choroba.

Od tamtej pory Tomasz Jakubiak relacjonuje w sieci swoją walkę z bardzo rzadkim nowotworem. Nie kryje dobrych oraz złych chwil. Od miesięcy odżywiany jest pozajelitowo i w tej kwestii w najbliższym czasie raczej nic się nie zmieni. Kucharz mocno schudł i wydaje się być bardzo osłabiony.

Może przy tym liczyć na wparcie ukochanej żony oraz znanych znajomych. Wspierają go również internauci, którzy licznie wpłacali pieniądze na jego zbiórkę. Za zebrane pieniądze kucharz mógł opłacić kilkutygodniowe leczenie w Izraelu.

Tomasz Jakubiak: Pierwszy spacer po powrocie do Polski

Do Izraela wyjechał w połowie grudnia. Gdy tylko zdrowie mu na to pozwalało, Tomasz Jakubiak w miarę regularnie dzielił się z internautami postępami w leczeniu. Chociaż kilka razy jego stan się pogarszał, to nie tracił nadziei i snuł plany na przyszłość.

Na początku lutego opublikował nagranie, w którym wyznał, że jest już w Polsce. Zażartował nawet, że zdążył już się stęsknić za Izraelem, a dokładnie za ciepłą pogodą. Nie oznacza to jednak, że może zaszyć się w domu i czekać na wiosnę. W czwartek podzielił się z fanami nagraniem z pierwszego spaceru. Po tygodniach leczenia jego organizm jest bardzo słaby, dlatego z wysiłkiem stawia każdy krok. W opisie nagrania stwierdził, że "każdy krok to walka".

Dzisiaj pierwszy spacerek. Tak jak powiedziałem. Nie można się poddawać. Nogi jeszcze są przyzwyczajone do łóżka szpitalnego. Jestem na etapie odbudowywania mięśni. Nie jest lekko. Chwila spaceru i reszta na wózku - mówi na nagraniu Jakubiak.

W powrocie do zdrowia wspierają do najbliżsi.

Na szczęście mam cudowną żonę i przyjaciół, którzy pomagają mi na tych spacerkach. Jakoś widzicie, próbuję i jakoś się poruszam. Ale nie jest lekko. Pozdrawiam was moje głodomory - dodał na koniec.

Tomasz Jakubiak wrócił do Polski! Jak się czuje?