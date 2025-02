Jest nowe nagranie Tomka Jakubiaka. Nie poznał własnego domu! Ale pojawił się też uśmiech

Zaginął muzyk disco polo! Nie dotarł do kościoła, rodzina błaga o pomoc

Tomasz Jakubiak nie poznaje własnego domu?

W ubiegłym roku uwielbiany juror programu „MasterChef. Nastolatki” musiał podzielić się z opinią publiczną dramatyczną informacją. Okazało się, że słynny z radosnego śmiechu kucharz zachorował na rzadką odmianę nowotworu. Fani natychmiast zrzucili się na jego leczenie, które właśnie zakończył w prywatnej klinice Izraelu. Po powrocie do Polski zastał kilka niespodzianek.

Jakubiak tęskni za Izraelem

Tomasz Jakubiak czuje się wyraźnie lepiej i tak też prezentuje się na swoim profilu na Instagramie. W poniedziałek 3 lutego kucharz wyznawała w poście, że trochę tęskni już za Izraelem, "bo jednak jak w ciągu dnia masz po dwadzieścia-parę stopni średnio, za oknem ptaszki, zielono w parku, a na małych stoiskach mnóstwo warzyw czy owoców, to ryjek sam się cieszy i do tego wróciłbym szybciutko”. W środę, 5 lutego słynny kucharz postanowił się nacieszyć polską zimą i wybrał się na spacer. Jednak po powrocie do domu, nie poznawał nawet własnej kuchni!

Jakubiak stracił kuchnię?

W spontanicznej relacji na Instagramie Jakubiak opowiedział fanom, co zastał w domu po powrocie ze spaceru. Padły mocne słowa o "najgorszej sytuacji w życiu", a nawet "kradzieży"! Kucharz nagrał żonę, syna i jeszcze jednego osobnika, którzy zajęli się gotowaniem. Okazało się, że bez żadnego udziału słynnego kucharza, szykują żydowską babkę z makiem.

Ja wszystko rozumiem, ale wracam ze spaceru i normalnie nie wiem, czy to nie najgorsza rzecz w moim życiu. Ktoś mi ukradł kuchnię, i jeszcze mojego syna. I razem gotują, robią ciasto. Ja w kurtce, bo muszę trochę odtajać. Byłem na spacerku, przyjemnie było.

Jeszcze podczas leczeni w Izraelu Tomek Jakubiak zapowiedział, że pracuje nad nową książką. Pozycja ma się pojawił w księgarniach już wiosną 2025 roku. „Mam nadzieję, że będzie ona początkiem kilku kolejnych ciekawych książek” - zapowiedział słynny kucharz.

Wygląda na to, że leczenie w Izraelu powiodło się i Jakubiak wraca do sił i zdrowia. Niezmiennie trzymamy za to kciuki!

