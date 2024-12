Przejęty Marcin Prokop o chorobie Tomasza Jakubiaka. "Niknie w oczach, gaśnie"

Sandra Kubicka zaskoczyła dziadka! Nie wiedział, co zrobić, gdy zobaczył, co wnuczka kupiła mu na święta

Tomasz Jakubiak zdobył sympatię widzów, gotując na ekranie. Od dawna związany jest ze stacja TVN. Dużą popularność zdobył jako juror w programie "MasterChef Nastolatki". We wrześniu wyznał, że walczy z rzadko spotykaną odmianą nowotworu. Okazuje się, że choroba zaatakowała nagle i zaczęła objawiać się bólem brzucha. Rezonans magnetyczny ujawnił koszmarną diagnozę. W dodatku, w momencie badania rak dał już przerzuty na kręgosłup.

Wcześniej wycofał się z show-biznesu, by skupić się na leczeniu. W Polsce przeszedł kilka serii chemioterapii. Niedawno rozpoczął leczenie w Izraelu. Pieniądze na kosztowną kurację udało się zebrać dzięki pomocy internautów.

Tomasz Jakubiak w miarę możliwości, dzieli się z internautami postępami w leczeniu. Nie kryje dobrych oraz złych chwil. Od miesięcy odżywiany jest pozajelitowo i w tej kwestii w najbliższym czasie raczej nic się nie zmieni. Kucharz mocno schudł i wydaje się być bardzo osłabiony. Niedawno ukazał się reportaż, w którym żona gwiazdora ze łzami opowiedziała o chorobie.

Marcin Prokop z podziwem o postawie Jakubiaka

Sympatycznego kucharza wspiera nie tylko jego ukochana żona, ale również wiele znanych znajomych. Od początku kibicuje mu Dorota Szelągowska. Na początku grudnia odbyła się zorganizowana przez gwiazdy wyjątkowa kolacja charytatywna.

Do wpłacania pieniędzy na zbiórkę zachęcał również Marcin Prokop. Z kolei w programie "Autentyczni", opowiedział z podziwem o walce, którą toczy jego kolega ze stacji. Wyznał przy tym, że on sam wątpi, by znalazł w sobie tyle siły, co Jakubiak.

Patrząc, jak człowiek, który zawsze był takim słońcem wschodzącym nad horyzontem. Zawsze ciepły, gorący wręcz, przytulający ludzi do serca, zawsze pełen dobrego humoru. Jak on nagle niknie w oczach, jak gaśnie, jak jego życie się zmieniło, to ja myślę, że ja nie miałbym w jego sytuacji tyle siły i energii, żeby tak dzielnie to znosić jak on - stwierdził Prokop.

