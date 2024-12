Tomasz Jakubiak zawiódł się w Izraelu. "Wiem, jak moja rodzina cierpi". Jego życzenia świąteczne łamią serce

Bawił do łez. To naprawdę on?

Tomasz Jakubiak w grudniu rozpoczął leczenie w jednym z izraelskich szpitali. Kucharz znany z TVN-u ma za sobą chemioterapię i operację. Robi co może, aby wyzdrowieć, a to oznacza, że nie może normalnie jeść. Jakubiak od miesięcy odżywiany jest pozajelitowo i w tej kwestii w najbliższym czasie raczej nic się nie zmieni. Kucharz mocno schudł i wydaje się osłabiony.

W tym roku kucharzowi nie było dane celebrować Wigilii i świąt Bożego Narodzenia w sposób, do jakiego przywykł. Nagrał wideo, w którym opowiedział, że nie tak wyobrażał sobie świętowanie w Izraelu. Zawiódł się!

Tomasz Jakubiak zawiedziony świętami w Izraelu. Jego rodzina cierpi

Tomasz Jakubiak ostatnio przez kilka dni milczał w sieci. Przyznał, że musiał odpoczywać, bo miał sporo badań i zabiegów, ale teraz znów jest aktywny na swoim instagramowym profilu. Dla swoich fanów, a ma ich 255 tysięcy, nagrał filmik z życzeniami świątecznymi.

Zdradził też, co go zawiodło w izraelskich świętach Bożego Narodzenia. Nie zapomniał też o tym, by wspomnieć o swojej rodzinie, która, niestety, bardzo cierpi.

Moje kochane głodomory. Powiem szczerze, że wyobrażałam sobie zupełnie inaczej nagrywanie dla Was tych życzeń świątecznych w tym roku. Liczyłem na to, że jak gwiazda rock'n'rolla będę leżał w czerwonych stringach z czapką Świętego Mikołaja pod jakąś piękną, wielką choinką i będę do was mówił spektakularnie, jak to cudowne są święta w Izraelu. Otóż jak zwykle źle zbrifowałem Izrael, znalezienie tutaj choinki, gdziekolwiek w całym państwie jest jak na receptę. Niezależnie od tego, czy jesteś w szpitalu, czy jesteś na ulicy, czy gdziekolwiek - zaczął Jakubiak.

I dodał:

Chciałem Wam życzyć jak najwięcej wszystkiego co tylko można w te święta. Przede wszystkim chciałbym Wam życzyć dużo zdrowia, bo z każdej strony się słyszy, że ktoś ciągle choruje. A wiem, że nie ma nic gorszego dzisiaj niż choroba nie tylko dla osoby chorującej, ale także dla rodziny. Wiem, jak moja rodzina cierpi. Wiem, że jest dużo rodzin, które ogląda ten film i też cierpi, bo ich bliscy prawdopodobnie są chorzy.

Jakubiak w Wigilię nie miał siły na nagrywanie życzeń, nadrobił to kolejnego dnia.

Dzisiaj zrozumiałem, jak ważna jest rodzina, jak ważni są przyjaciele, jak ważni są fani, którzy mi kibicujecie. Nawet jak już jest ciężko, to sobie o tym przypominam, to ktoś do mnie dzwoni, ktoś do mnie pisze. I mimo że nie zawsze mam możliwość odebrania i odpisania, to staram się, chociaż to czytać. A samo to czytanie daje mi naprawdę dużo. Jeszcze raz życzę wam wesołych świąt i wszystkiego, co tylko może być. Wczoraj nie dałem rady, ale dzisiaj to nagrywam i chciałbym Wam przekazać mnóstwo miłości, mnóstwo siebie - podkreślił Jakubiak.

Ciężko chory Tomasz Jakubiak zdobył się na osobiste wyznanie dotyczące swojej przeszłości. Wprost mówi o uzależnieniach