Tomasz Jakubiak nagle odezwał się do fanów. Tak spędza święta w Izraelu

Tomasz Jakubiak, znany i ceniony kucharz, który przez lata zdobywał serca widzów swoimi kulinarnymi programami i podejściem do polskiej kuchni, mierzy się z trudnym wyzwaniem. Jak ujawniono kilka tygodni temu, szef kuchni zmaga się z rzadkim nowotworem, a jego walka o zdrowie wymaga specjalistycznego leczenia, które obecnie odbywa w Izraelu. To właśnie tam, z dala od rodzinnego domu, Tomek spędzi tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Towarzyszy mu zona, która wspiera go w walce o życie.

Tomasz Jakubiak nie daje za wygraną

Mimo trudnej sytuacji Tomasz Jakubiak nie traci optymizmu. W swoich wypowiedziach wielokrotnie podkreśla, że każdy dzień jest dla niego nową szansą, a walka z chorobą nauczyła go doceniania nawet najdrobniejszych chwil. Jego historia pokazuje siłę charakteru i determinację człowieka, który nie boi się mierzyć z wyzwaniami. Jakubiak wierzy, że dzięki zaawansowanej terapii i wsparciu, jakie otrzymuje, uda mu się powrócić do zdrowia i do tego, co kocha najbardziej – gotowania i dzielenia się swoją pasją z innymi.

Jakubiak docenia wsparcie, jakie dostaje od bliskich i fanów

Od momentu ujawnienia choroby Tomasz Jakubiak otrzymuje ogromne wsparcie od fanów, którzy przesyłają mu ciepłe słowa, życzenia zdrowia i wyrazy otuchy. Kucharz podkreśla, że ta fala solidarności pomaga mu przetrwać trudne chwile. Stara się odwdzięczyć, pozostając z nimi w stałym kontakcie. W wigilijne popołudnie przekazał niespodziewaną relację. Otóż okazało się, że wraz żoną zamierzają postanowili wykorzystać czas spędzany w Izraelu i wybrali się do Jerozolimy.

Tak Tomek Jakubiak spędził Wigilię

Jakubiak wrzucił na Instagrama relację, z której wynik, ze właśnie jest w drodze do świętych miejsc, a jako podkład muzyczny wybrał kolędę "Przybieżeli do Betlejem". Na innym zdjęciu poinformował, że jedzie do Jerozolimy.

Kiedy słowa kolędy nabierają dosłowności. Pięknych świąt, kochane głodomory

- napisał. W komentarzach pod postami nie brakuje ciepłych słów i świątecznych życzeń od fanów.

Tomek udowodnij całemu światu, że masz moc ! My łakomczuchy czekamy na Ciebie!

Dużo zdrowia na te Święta, niech to będzie czas cudów i magii

Spokojnych świąt Bożego Narodzenia,i wielkiej siły wojownika

Dołączamy do tych życzeń i my!