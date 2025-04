Do zdarzenia doszło w czwartek, 3 kwietnia około godziny 21.30 w Toporzysku. Dyżurny z Komisariatu Policji w Jordanowie otrzymał zgłoszenie o samochodzie, który uderzył w ogrodzenie. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji.

Pijany kierowca zniszczył ogrodzenie. Miał prawie 2 promile

Na miejscu zdarzenia policjanci zastali zgłaszającego oraz uszkodzone audi. Jak ustalili funkcjonariusze, 47-letni mieszkaniec powiatu suskiego zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji, uszkadzając bramę wjazdową. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał prawie 2 promile alkoholu we krwi.

Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy kierowcy. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, do którego się przyznał.

Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu

Sprawa trafi do sądu. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz grzywna nawet do 60 tysięcy złotych.

Policja apeluje o reagowanie na przypadki jazdy pod wpływem alkoholu. – Jazda pod wpływem alkoholu powoduje zagrożenie dla siebie, ale też i innych uczestników ruchu drogowego. Każdy, nawet anonimowo, może powiadomić najbliższą jednostkę Policji o takim fakcie – informuje policja.

