Wyczerpany Tomasz Jakubiak przekazał nowe wieści. "Trzymajcie kciuki mocno"

Tomasz Jakubiak zmaga się z rzadkim nowotworem

Lubiany telewizyjny kucharz na oczach całej Polski walczy o zdrowie i życie. Tomasz Jakubiak zmaga się z rzadkim nowotworem. Choroba zaatakowała nagle i zaczęła objawiać się bólem brzucha. Rezonans magnetyczny ujawnił koszmarną diagnozę. W dodatku, w momencie badania, rak dawał już przerzuty na kręgosłup.

Kiedy fani Tomasza Jakubiaka dowiedzieli się, jak bardzo jest z nim źle, pospieszyli z pomocą. W trakcie zrzutki na leczenie Tomka w krótkim czasie zebrano ponad milion złotych, odbyły się też akcje charytatywne przyjaciół kucharzy.

Więcej na temat tego, jak wygląda aktualnie życie Jakubiaka, zdradziła niedawno jego żona Anastazja w dokumencie w "Dzień dobry TVN". Opowiedziała, co się dzieje z jej mężem, kiedy świat go nie widzi. Wtedy okazało się, że kucharz cały czas ma na sobie plastry przeciwbólowe, a co 4 godziny dostaje zastrzyki z mocnymi środkami.

Tomasz Jakubiak jest po kolejnych operacjach

Obecnie kucharz przebywa w Izraelu, dokąd udał się na dalszy etap leczenia. W prywatnej klinice przeszedł operację usunięcia nowotworu. Wtedy okazało się, że guzy rozeszły się niemal po całym jego ciele. Jakubiak nie ukrywa, że ma na sobą bardzo trudne chwile. Ciężkie są szczególnie noce.

Jakubiak w miarę regularnie zwraca się do swoich fanów. Przez kilka ostatnich dni milczał, co zaniepokoiło obserwujących. W najnowszym nagraniu opowiedział, co się u niego działo. Wygląda na to, że po niedawnym kryzysie przyszły lepsze dni.

Cześć, głodomory moje kochane. Dawno się nie odzywałem, ale to przez to, że przez ostatni tydzień non stop spałem, miałem dużo operacji, dużo różnych wyzwań i musiałem je pokonać (...). Trzymajcie kciuki mocno, bo tu w Izraelu coraz bardziej stawiają mnie na nogi - powiedział z lekkim uśmiechem.

Stwierdził przy tym, że ma teraz "pięć minut siły" i wspomniał o jego książce, która niedawno trafiła do sprzedaży.

