Tak naprawdę wygląda i tyle kosztuje zabieg w klinice leczącej Jakubiaka. Zaskakujące fakty

Tomasz Jakubiak we wrześniu 2024 roku ogłosił, że choruje na raka. Okazało się, że to rzadka i wyjątkowo agresywna odmiana nowotworu. W Polsce kucharz przeszedł już 8. chemioterapii, a następnie wyjechał do prywatnej kliniki w Izraelu. Portal "Medonet.pl" dotarł do pacjentki, która leczyła się w tym samym miejscu.