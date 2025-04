Atak zimy i burze to kwestia godzin. Podali konkretne regiony. Zmiana o 180 stopni

Lokalnie, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, możliwe burze. W niedzielę temperatury w ciągu dnia od 2 do 5 stopni. W nocy mroźno, na przeważającym obszarze kraju –3°C. Pojawią się opady śniegu, na południu Polski chwilami o umiarkowanym natężeniu. Będzie wietrznie, nad morzem porywy wiatru sięgać mogą do 85 km/h. Początek tygodnia nie przyniesie poprawy sytuacji meteorologicznej - alarmuje IMGW.