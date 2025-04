Krystian Ochman w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Z tym ma największy problem!

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" od lat cieszy się niesłabnącą sympatią widzów Polsatu. Jesienią na antenę trafi 22. edycja, ale prace nad nowymi odcinkami już trwają. W ostatnich dniach poznaliśmy pierwsze gwiazdy, które za kilka miesięcy staną do rywalizacji na scenie. Wiadomo już, że w programie zobaczymy Edytę Herbuś, Natalię Capelik-Muiangę, Modesta Rucińskiego oraz idolkę nastolatek - Julię Żugaj.

W piątkowym wydaniu "Halo, tu Polsat" na kanapie śniadaniówki zasiadł kolejny uczestnik "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jest nim Krystian Ochman. 25-letni artysta w 2022 roku z reprezentował Polskę na Eurowizji, gdzie zajął 12. miejsce. W show Polsatu poradzi sobie lepiej? Przekonamy się o tym jesienią. Ochman robi wszystko, by zaprezentować się od jak najlepszej strony. W śniadaniówce opowiedział o przygotowaniach do produkcji.

Wyznał, że już wcześniej zapraszano go do "TTBZ". Do tej pory odrzucał propozycje. Obawiał się wcielać w role kobiece. Zdołał jednak przezwyciężyć tę obawę. Co więcej, ma nadzieję, że uda mu się odegrać na scenie Amy Winehouse lub Whitney Houston. O ile śpiew nie jest dla niego wyzwaniem, to trudność sprawia mu... chodzenie na szpilkach.

Jest dość gęsto, chodzi też o ilość pracy. Jest bardzo mało czasu, żeby się wcielić w rolę, a oczywiście z tygodnia na tydzień będą kolejne. [...] Chodzenie na szpilkach - ćwiczę tak, że wstaję i wkładałem te szpilki. Chodziłem do łazienki w szpilkach, a potem ściągałem. W sumie po 10 minutach musiałem ściągać, bo kostki mnie bolały. Raz już spadłem ze schodów - wyznał.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Krystian Ochman na szansę na zwycięstwo?

Fani programu z entuzjazmem przyjęli wiadomość o nowym uczestniku. Nie mają wątpliwości, że doskonale poradzi sobie z tym wyzwaniem! Dla wielu już jest faworytem 22. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Zapowiada się wspaniała 22. edycja programu TTBZ, bo Krystian jest bardzo utalentowanym artystą ze wspaniałym głosem, dużym poczuciem humoru i talentem aktorskim.

Trzymam mocno kciuki;

Mega talent. Mój faworyt do zwycięstwa;

Boska perspektywa sprawiająca, że chciałoby się już przeskoczyć z wiosny do jesieni, a buzia nie przestaje się uśmiechać (szpilki)! I te piękne kobiece postaci, które będą mogły wybrzmieć i jakiekolwiek inne w najpiękniejszym na świecie głosie, zachwyt, radość i wzruszenie;

Trzymam kciuki za Ciebie Krystian;

Superowo mocno trzymam kciuki za Krystiana. Mój faworyt tej edycji z mężczyzn.

