Przed laty Elżbieta Zapendowska oceniła, że brak jej "talentu, głosu i słuchu". Teraz wystąpi w TTBZ?

Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" od lat przyciąga nie tylko wokalistów, ale także aktorów, influencerów i celebrytów. Choć kolejna edycja show ma powrócić na ekrany dopiero jesienią (w wiosennej ramówce zastąpi ją odświeżone "Must Be the Music"), to nagrania podobno już się zaczynają, a serwis Pudelek ujawnił informacje na temat tegorocznych uczestników.

TTBZ 22 – lista uczestników i pierwsze kontrowersje

Nowa edycja zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, ponieważ obejmuje zarówno doświadczonych artystów, jak i osoby, które dopiero rozwijają swoją karierę muzyczną. Oto nieoficjalna lista uczestników nowej edycji TTBZ:

Krystian Ochman – zwycięzca "The Voice of Poland" i reprezentant Polski na Eurowizji 2022. Dzięki niezwykłemu głosowi jest jednym z faworytów programu.

– zwycięzca "The Voice of Poland" i reprezentant Polski na Eurowizji 2022. Dzięki niezwykłemu głosowi jest jednym z faworytów programu. Julia Żugaj – gwiazda TikToka i influencerka, która coraz śmielej podbija scenę muzyczną. Czy jej popularność w sieci przełoży się na sukces w programie?

– gwiazda TikToka i influencerka, która coraz śmielej podbija scenę muzyczną. Czy jej popularność w sieci przełoży się na sukces w programie? Modest Ruciński – aktor teatralny i filmowy, który może zaskoczyć widzów sceniczną charyzmą.

– aktor teatralny i filmowy, który może zaskoczyć widzów sceniczną charyzmą. Marta Bijan – finalistka "X Factor", utalentowana wokalistka i autorka tekstów.

– finalistka "X Factor", utalentowana wokalistka i autorka tekstów. Natalia Muianga – tancerka i piosenkarka, znana m.in. z udziału w "The Voice of Poland".

– tancerka i piosenkarka, znana m.in. z udziału w "The Voice of Poland". Andrzej Nejman – aktor i reżyser, który tym razem sprawdzi się w zupełnie nowej roli.

– aktor i reżyser, który tym razem sprawdzi się w zupełnie nowej roli. Edyta Herbuś – tancerka i aktorka, której powrót do muzycznego talent show wzbudza największe kontrowersje.

Edyta Herbuś w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" – odważny powrót czy ryzykowny ruch?

Największe poruszenie wśród fanów programu wywołuje udział Edyty Herbuś. Nie jest to bowiem jej pierwsza przygoda z muzycznym show – w 2007 roku wystąpiła w "Jak oni śpiewają", gdzie została surowo oceniona przez ekspertkę Elżbietę Zapendowską. Wówczas tancerka usłyszała bardzo przykre słowa:

Brak ci nie tylko talentu, głosu i słuchu, ale również charyzmy i osobowości. Osobowość poznaje się bez słów, na scenie. Trzeba mieć talent, a talentu nie ma

- komentowała wtedy Zapendowska. Czy po latach Edyta Herbuś udowodni, że stać ją na wielką metamorfozę? Według medialnych doniesień, od dłuższego czasu pobiera lekcje śpiewu, a jej doświadczenie sceniczne może okazać się kluczowym atutem. Co nie dośpiewa to dotańczy, czy też zdoła udowodnić, że krytyka sprzed lat była niesprawiedliwa?

Kiedy premiera "Twoja Twarz Brzmi Znajomo 2025"?

Premiera nowej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zaplanowana jest na jesień 2025 roku. Program od lat cieszy się ogromną popularnością, a każda edycja przynosi niezapomniane występy i spektakularne metamorfozy. Kto najlepiej wcieli się w światowe gwiazdy? Czy Krystian Ochman zdeklasuje rywali? Czy Edyta Herbuś przełamie krytykę i zaskoczy wszystkich? Odpowiedzi poznamy po wakacjach.

