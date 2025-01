Krystian Ochman nie może śpiewać w swoim mieszkaniu! Sąsiedzi mają dosyć

Krystian Ochman zaczynał od "The Voice of Poland"

Przypomnijmy, że Krystian Ochman został wybrany reprezentantem Polski w 66. Konkursie Piosenki Eurowizji w 2022 roku. Artysta zaśpiewał piosenkę "River" w finale i wystąpił jako 23. Decyzją widzów i jurorów w generalnej klasyfikacji zajął 12. miejsce.

Jednak Ochman popularność zdobył dzięki "The Voice of Poland". Krystian od najmłodszych lat pasjonuje się muzyką. Jednym z jego ulubionych instrumentów jest trąbka. Każdy, kto jeszcze nie słuchał, może podziwiać jego muzyczne wyczyny na płycie "Klasycznie", wydanej w listopadzie 2024 roku.

Niestety muzyk zmaga się z pewnymi trudnościami. W rozmowie z Newseria.pl Ochman wspomniał, że miał przerwę od gry na trąbce, dlatego powrót do grania nie był taki prosty.

Krystian Ochman skarży się na sąsiadów

Krystian Ochman zdradził, że ćwiczenia w domu są problematyczne. Sąsiedzi nie są zadowoleni z głośnych dźwięków instrumentu. Dlatego wzywali nawet do niego ochronę, aby przestał grać.

- Tak swobodnie poćwiczyć to najprędzej można w studiu, bo tam włączamy głośną muzykę. Natomiast jak chcę u siebie w domu, to 5-10 minut, bo potem zaczynam się bać - mówił muzyk.

To jednak nie wszystko! Okazuje się, że sąsiedzi byli oburzeni nie tylko grą na trąbce, ale i próbami śpiewu. Wokalista opowiedział o sytuacji, gdy przygotowywał się do koncertu, a nagle usłyszał pukanie do swoich drzwi. Okazało się, że to ochroniarz przyszedł i nastraszył go policją. Sytuacja była o tyle zaskakująca, że nie było nawet jeszcze godziny 20.

- Zresztą godzina 20 to jest jeszcze wcześnie, więc to przesada. Cisza nocna jest od 22 - wyjaśnił Krystian Ochman.

Cisza nocna w polskim prawie? Nie ma takiego zapisu

Wielu to może zaskoczyć, ale w polskich przepisach nie ma zapisu odwołującego się do "ciszy nocnej". Tym samym, jest to tylko norma społeczna. W rozumowaniu większości Polaków utarło się pojęcie "ciszy nocnej". Oznacza to, że mniej więcej od godziny 22:00 do godziny 6:00, należy zachowywać względny spokój. W tych godzinach niewskazane jest od słuchanie głośnej muzyki, wykonywanie prac remontowych, śpiewanie, organizowanie głośnych spotkań etc.

"Cisza nocna" jest tylko normą społeczną, ogólnie ustaloną regułą, zaakceptowaną przez większość społeczeństwa. Jeśli chodzi np. o uciążliwe sąsiedztwo, to w polskim prawie możemy znaleźć przepisy dotyczące "zakłóceń porządku".

Autor: