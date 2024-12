Show "The Voice of Poland" to jeden z chętniej oglądanych muzycznych programów. Wykreował on wiele gwiazd, które teraz należą do najważniejszych osobistości polskiego show-biznesu. Jak to jednak bywa kolorowy świat w blasku fleszy, niesie za sobą różnego rodzaju konflikty. Niezbyt dobre relacja mają Krystian Ochman i Michał Szpak. O co poszło?

Zobacz też: Oto, kto wygrał wielki finał "The Voice of Poland". Będziecie zaskoczeni

Krystian Ochman oburzony na Michała Szpaka

Jeszcze kilka lat temu Krystian Ochman był uczestnikiem 11. edycji show "The Voice of Poland". Młody artysta szkolił się pod czujnym okiem swojego trenera Michała Szpaka. Niedawno na jaw wyszło, że panowie obecnie nie mają już ze sobą za dużo wspólnego.

Okazuje się, że mimo zapewnień Michał Szpak przestał obserwować Krystiana Ochmana. Młody artysta wyjawił ostatnio, iż myślał, że po show będzie mógł liczyć na wsparcie swojego trenera - prawda okazała się zupełnie inna. Michał miał odwrócić się do niego plecami po zakończeniu telewizyjnej przygody w "The Voice of Poland".

Dziwne, bo obserwowaliśmy się po "The Voice". Myślałem, że czasami będę się odzywać, gdy będę czegoś potrzebować, jakiegoś wsparcia i nagle widzę, niedługo po, że przestał mnie obserwować, więc byłem trochę zdezorientowany, ale tak szczerze mówiąc, nie znaliśmy się tak dobrze, więc mogę to zrozumieć. Myślałem, że mieliśmy fajną drogę - wyznał Ochman portalem JastrząbPost.

Michał Szpak z kolei był zdziwiony, kiedy usłyszał zarzuty Ochmana. Artysta nie umiał jednak wytłumaczyć, dlaczego nie śledzi już konta Krystiana.

Nie odnoszę się do tego w żaden sposób, bo to jest sytuacja, w której my, trenerzy, w ogóle nie możemy spoufalać się z osobami, które są naszymi podopiecznymi i każdy prowadzi swoją karierę. (...) Dla mnie dziwne jest to, że taka osoba jak Krystian Ochman obserwuje, kto go lajkuje, albo kto go nie lajkuje, dlatego, że ja osobiście nie obsługuję tej strony, więc jest to dla mnie sytuacja, która... Dobrze, że było ci przykro. Po prostu - powiedział w rozmowie z Pomponikiem.

Zobacz też: Awantura po finale "The Voice of Poland". Widzowie węszą spisek

Zobacz naszą galerię: Krystian Ochman dostał nagrodę od Super Expressu

Sonda Czy uważasz, że Krystian Ochman to dobry wokalista? Tak, głos zdecydowanie odziedziczył po dziadku! Nie słucham takiej muzyki ale jest niezły Nieszczególnie, wolę innych piosenkarzy Nie Nie mam zdania