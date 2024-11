Edyta Górniak ostro do Żurnalisty. Wykorzystał ją do promocji swojego programu!

15. edycja popularnego show "The Voice of Poland" budziła ogromne emocje od samego początku. Podyktowane było to tylko nie ze względu na jubileuszowy charakter programu, ale również z powodu ogromnie wysokiego poziomu, który reprezentowali uczestnicy show. Trenerzy - Lanberry, Michał Szpak, Kuba Badach oraz Tomson i Baron w każdym odcinku mówili, że w tym roku poziom hitu TVP2 przerósł ich oczekiwania, a wybór tych najbardziej utalentowanych uczestników graniczył z cudem.

Wielki finał "The Voice of Poland" - Michał Szpak pokazał środkowy palec

W wielkim finale "The Voice of Poland" pojawili się: Mikołaj Przybylski, Iza Płóciennik, Kacper Andrzejewski, Ania Iwanek. Pierwsza zaprezentowała się Iza z piosenką "Creep" wspomogła ją Lanberry. Następnie Iza zaśpiewała piękną piosenkę "All by Myself".

Iza, ja uwielbiam to, że pomimo tego ogromnego doświadczenia, które posiadasz, umiesz pokazać tę stronę uczuciową kobiety (...) Buduj siebie jako artystkę na scenie - powiedział wyraźnie zachwycony występem Izy Płóciennik Michał Szpak. Młody muzyk powiedział również, że Iza nie powinna przejmować się hejtem

Następna była Ania Iwanek i Kuba Badach. Uczestniczka show i muzyk zaśpiewali w duecie piosenkę Michaela Jacksona - "Love Never Felt So Good". Po tym występnie przyszedł czas na jej solowy występ, tym razem postawiła na utwór "All I Want".

Twoje serce jest na pierwszym planie - powiedziała wzruszona Lanberry.

Następnie zaśpiewała Natalia Przybysz. Gwiazda była gościem programu i podczas programu na żywo zaśpiewała utwór "Miód". Artystka zaprezentowała się na scenie programu w błyszczącym garniturze. Brokatowy materiał, z którego wykonane zostało ubranie, w świetle reflektorów prezentowało się rewelacyjnie.

Następnie przyszedł czas na występ Mikołaja Przybylskiego z Michałem Szpakiem. Panowie zaprezentowali piosenkę "Sorry Seems to Be the Hardest Word". Następnie zaśpiewał utwór "Say Something". Jury było pod ogromnym wrażeniem jego głosu oraz wrażliwości.

Niech to nie będzie pożegnanie, tylko do zobaczenia - powiedział do Mikołaja Tomson.

Na samym końcu na scenie pojawił się Tomson, Baron oraz Kacper Andrzejewski. Panowie zaśpiewali wspólnie "Calling You". Ich występ zachwycił wszystkich zgromadzony w studiu. Następnie finalista zaśpiewał piosenkę "Purple Rain".

Po zakończeniu wszystkich występów przyszedł czas na eliminacje. W kolejnej części wielkiego finału znaleźli się: Kacper Andrzejewski, Mikołaj Przybylski, Ania Iwanek.

Następnie przyszedł czas na artystę Igo z piosenką "Helena". Jest to singel artysty z jego debiutanckiego albumu studyjnego, zatytułowanego Igo. Singel został wydany 4 stycznia 2022 roku.

W drugiej części programu wystąpił laureat 14. edycji show Janek Górka z piosenką "Bezalkoholove". Chłopak wzbudził ogromną ekscytację! Większość zgromadzonych osób była zachwycona.

Następnie popis swoich umiejętności dał Kacper Andrzejewski w piosence "Początek", później Ania Iwanek z piosenką "Ostatni". Z kolei Mikołaj Przybylski postawił na piosenkę "Dla Ciebie".

Po wszystkich występach linie telefoniczne zostały zamknięte. Głosy zostały podliczone, do dalszego etapu przeszły dwie osoby - Mikołaj Przybylski oraz Ania Iwanek. Linie telefoniczne zostały otwarte, aby widzowie mogli ponownie głosować.

Natalia Przybysz ponownie zaśpiewała. Tym razem "Nazywam się niebo".

Następnie kolejny raz popis swoich umiejętności dała Ania Iwanek. "Nie trzeba mi nic" to piosenka, którą zaprezentowała w studiu TVP2. Jury opuściło wtedy swoje fotele i wszyscy razem zaczęli tańczyć.

Aniu jestem przeszczęśliwy i bardzo dumny (...) Mój debiut i twój debiut, kto by się tego spodziewał. Po prostu szok! (...) Karm nas karm - powiedział Kuba Badach.

Szpak również był zachwycony występem artystki.

Ja jestem zakochany w tobie od samego początku (...) Ja uważam, że ty i Mikołaj jesteście w miejscu, w którym powinniście być - powiedział Michał Szpak.

Mikołaj Przybylski zaśpiewał z kolei "Ten sam". Utwór bardzo spodobał się gościom oraz jury. Większość machała rękoma w rytm muzyki. Inni wstali z krzeseł. Emocje sięgnęły zenitu.

Wiedziałem, że przyjdziesz na tę scenę i zawsze będziesz przygotowany. Trema u ciebie jest dopingująca - powiedział Szpak.

Następnie na scenie na sam koniec pojawił się Igo z piosenką "Wiatr".

Oto kto wygrał "The Voice of Poland"

Program "The Voice of Poland" jak zwykle wzbudził ogromne emocje. Jednak zwycięzca może być tylko jeden. W tej edycji tytuł najlepszego głosu w Polsce otrzymała Ania Iwanek. Zobaczymy ją też na Sylwestrze na Stadionie Śląskim w Chorzowie!

