Alarm w Straży Granicznej! Salmonella zaatakowała kursantów w Kętrzynie. Policja bada sprawę

Ponad 150 osób z objawami zatrucia pokarmowego w Kętrzynie

W rozmowie z PAP Irmina Filipek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie poinformowała, że we wtorek (8 kwietnia) u 153 osób wystąpiły objawy zatrucia pokarmowego o różnym nasileniu. Była to m.in. biegunka, wymioty, bóle brzucha, podwyższona temperatura ciała. 13 z tych osób trafiło do szpitala. Filipek doprecyzowała, że to kursanci, którzy przyjechali na szkolenia do Kętrzyna.

Znany jest już czynnik etiologiczny, to salmonella. Badania wykonała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie. W tej chwili prowadzimy dochodzenie epidemiologiczne w celu ustalenia źródła tej salmonelli, ustalamy z jakiego produktu żywnościowego mogła pochodzić.

- powiedziała Filipek.

Salmonella w Kętrzynie. Alarm w Straży Granicznej

Z kolei rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału SG mjr Mirosława Aleksandrowicz przekazała, że decyzją komendanta Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie zajęcia programowe w środę (9 kwietnia) zostały tam zawieszone. Aleksandrowicz powiedziała, że dzień wcześniej część słuchaczy przebywających w kętrzyńskim Centrum Szkolenia SG zgłosiło objawy złego samopoczucia przypominające zatrucie pokarmowe.

Niezwłocznie został poinformowany minister spraw wewnętrznych i administracji oraz komendant główny Straży Granicznej. Minister jeszcze we wtorek skierował na miejsce wojewodę warmińsko-mazurskiego i sanepid.

- mówiła Aleksandrowicz.

Rzeczniczka WMOSG dodała, że słuchaczom, u których wystąpiły objawy, udzielono pomocy medycznej. Powołano zespół roboczy do analizy sytuacji i niezwłocznie powiadomiono służby sanitarno-epidemiologiczne, które pobrały próbki żywności i wody oraz próbki do badań od słuchaczy.

Zadysponowano oddział chorób zakaźnych szpitala powiatowego w Giżycku oraz na ewentualne dalsze potrzeby szpital MSWiA w Olsztynie. Wojewoda powołał zespół kryzysowy, w którego skład wchodzą przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, służb mundurowych i medycznych. Przebadano wszystkich słuchaczy, którzy zgłosili objawy przypominające zatrucie pokarmowe.

- przekazała rzeczniczka.

Życie funkcjonariuszy nie jest zagrożone

Podała, że objawy przypominające zatrucie pokarmowe zgłosiło kadrze ponad 150 słuchaczy przebywających w Centrum. Potwierdziła, że decyzją lekarzy 13 funkcjonariuszy zostało hospitalizowanych, a na podstawie badań próbek pobranych do analizy od osób objawowych stwierdzono bakterię salmonelli.

W komunikacie opublikowanym na platformie X Komenda Główna SG zaznaczyła, że życiu funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo.

Ponad 150 słuchaczy w Centrum Szkolenia SG 8.04 zgłosiło objawy zatrucia pokarmowego. Poinformowano Komendanta Głównego SG i Ministra, który na miejsce skierował Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego i sanepid. Życiu funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo.

Rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz w przesłanym PAP komunikacie zacytował wojewodę Radosława Króla, który zapewnił, że "dzięki szybkiej i skoordynowanej reakcji służb medycznych, sanitarnych oraz administracji rządowej, sytuacja została opanowana a przebieg reakcji pozostawał pod pełną kontrolą".

Policja zajmuje się sprawą salmonelli w Kętrzynie

Sprawę zatrucia pokarmowego w kętrzyńskim Centrum Szkolenia SG będzie wyjaśniać policja.

Przyjęliśmy w środę zawiadomienie od przedstawiciela SG o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 160 k.k., czyli narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

- powiedziała w rozmowie z PAP st. asp. Ewelina Piaścik z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Centrum Szkolenia Straży Granicznej zajmuje się m.in prowadzeniem szkoleń na wszystkich poziomach tj. od podstawowego, przez szkolenia szkoły podoficerskiej i chorążych, przeszkolenia specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski, a także doskonalenie zawodowe w formie szkoleń specjalistycznych i kursów. Obecnie szkoli się tam ok. 300 funkcjonariuszy.