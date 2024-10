Show "The Voice of Poland" od lat ogląda tysiące wiernych fanów. Odcinek 9. oraz 10., których emisja miała miejsce 21 września 2024 roku, były bardzo emocjonujące. W programie pojawiło się wielu utalentowanych kandydatów, którzy stanęli do walki o miano najlepszego głosu w Polsce. Odbyły się także przesłuchania w ciemno. W fotelach jurorskich zasiedli Lanberry, Michał Szpak, Kuba Badach oraz Tomson i Baron.

Zobacz też: Szpak i Badach wykorzystują każdą okazję, by wbić drugiemu szpilę. Ich konflikt skomentował Piasek

"The Voice of Poland" - kolejne odcinki za nami

W programie, jak zwykle nie zabrakło wielu muzycznych hitów. "The Voice of Poland" zgromadził całą masę utalentowanych osób. W odcinku 9. pojawiła się Aleksandra Leśniewicz, która wykonała utwór "Warwick Avenue". Po tym wykonaniu odwróciły się aż cztery fotele jurorskie, jednak dziewczyna ostatecznie wybrała grupę Lanberry. Następnie rywalizację podjął Alex Denes i zaśpiewał "Zabiorę Cię właśnie tam" niestety tutaj nikt się nie odwrócił. Wiktoria Cetera wykonała piosenkę "Ostatni". Tutaj odwrócił się Michał oraz Lanberry. Ostatecznie Wiktora wybrała Michała. Alicja Kalinowska zachwyciła grupę Afro piosenką "Nazywam się niebo" i to właśnie do nich ostatecznie trafiła. Zuzanna zaśpiewała "Sutrę" i poszła do drużyny Kuby. Z kolei Ula Kozielska zaśpiewała "Texas Hold 'Em" i podbiła serca grupie Afro oraz Kubie, jednak wybrała drużynę Badacha.

Zobacz też: „The Voice of Poland”. Zaskakujące sytuacje na przesłuchaniach w ciemno. Uczestnik sprawił, ze Baron się rozczulił

W 10. odcinku popularnego programu również emocje sięgnęły zenitu. Utalentowani uczestnicy rywalizowali o przejście do dalszych odcinków. Yaroslav Rohalsky zaśpiewał "Bad Day" i trafił do grupy Lanberry. Mógł wybrać każdego, ponieważ w trakcie jego show odwróciły się wszystkie fotele. Ewelina Boczarska zaśpiewała "Palę w oknie" i wybrała grupę Michała. Z kolei Piotr Sieluk zachwycił piosenką "Solo" trzech jurorów (Michał, Afro i Lanberry), ostatecznie trafił do grupy Afro. Wojtek Dereń z "Pomaluj moje sny" niestety nie zachwycił nikogo. Maciej Rumiński piosenką "Zabierz tę miłość" sprawił, że odwrócili się wszyscy jurorzy. On wybrał Kubę na swojego trenera.

Zobacz też: Kuba Badach potraktowany jak jakiś kajtek! Bezczelność na antenie TVP

Zobacz naszą galerię: The Voice of Poland 15 - OTO PROWADZĄCY I TRENERZY

Sonda Oglądasz "The Voice of Poland"? TAK NIE