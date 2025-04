Skromna Kasia Dereń odpowiada na krytykę jej wokalu w "Tańcu z Gwiazdami": "Świetnie śpiewam"

Kasia Dereń ma niesamowitą skalę i bardzo charakterystyczną barwę głosu, która jednak - zdaniem internautów - nie pasuje przez to do niektórych utworów. Być może z tego wynika potężna krytyka jej wykonów w programie "Taniec z Gwiazdami". Widzowie zarzucają jej "fałsz" i "złą aranżację" znanych hitów, które między innymi Dereń prezentuje podczas gdy uczestnicy wykonują skomplikowane układy taneczne. Samego talentu muzycznego nie można bowiem Kasi Dereń odebrać. Niejednokrotnie udowodniła, że jest bardzo dobrą piosenkarką, występując między innymi w takich programach jak "Bitwa na Głowy", "Must Be The Music" czy "The Voice of Poland". Zwłaszcza w tym ostatnim show, wiele z jej występów pozostaje ikonicznych i pamiętanych do dziś. Niestety, mimo niewątpliwych osiągnięć Katarzynie Dereń nigdy nie udało się zerwać łatki "królowej chórków" i nie przebiła się w polskim show-biznesie solową karierą. Teraz natomiast przysporzy sobie prawdopodobnie kolejnych krytyków, a wszystko za sprawą niezbyt skromnej reakcji na krytykę ze strony widzów "Tańca z Gwiazdami". Szczegóły poniżej.

Kasia Dereń śpiewa w programie "Taniec z Gwiazdami". Widzowie krytykują, a ona odpowiada

Katarzyna Dereń współpracuje od lat z Tomaszem Szymusiem, który odpowiada za muzykę w programie "Taniec z Gwiazdami". Wiele z jego aranżacji, a także wykonów samej Kasi, jest później w sieci krytykowanych. Widzowie piszą, że wokalistka "zabiła" ich ukochany utwór, zaś prezentowane tam covery są "po prostu złe". Jak na to reaguje sama zainteresowana?

- Ostatnie lata to jest jakiś hardcore, jeśli chodzi o hejt. Można zauważyć ogromny spadek szacunku do drugiego człowieka i tego, jaką on pracę wykonuje. Ludzie myślą, że znają się na wszystkim i mają prawo mówić, co im ślina na język przyniesie. To, że masz swoje zdanie, nie znaczy, że musisz je wypowiadać na głos. [...] Ja nie mam nic sobie do zarzucenia. Zapracowałam na to, gdzie teraz jestem, i umiem świetnie śpiewać. Nie pozwolę sobie na to, żeby czyjaś opinia, w szczególności laika, spowodowała, że ja się pogrążę w jakimś dołku - stwierdziła Kasia Dereń w rozmowie z portalem Plejada.

Taka odpowiedź nie spodobała się internautom, którzy zarzucają wokalistce brak skromności i pychę. - Można było zareagować z większą klasą - czytamy w mediach społecznościowych. Sama Kasia Dereń zapowiada, że zamierza dalej dobrze wykonywać swoją pracę i na tym chce skupić całą swoją energię. A Tobie podobają się jej wykony w "Tańcu z Gwiazdami"? Zagłosuj w poniższej sondzie.

Zobacz galerię zdjęć: "Taniec z Gwiazdami" 16. W 5. odcinku z show pożegnała się Magda Mołek

Sonda Podobają Ci się występy wokalne Kasi Dereń w programie "Taniec z Gwiazdami"? Tak, jest super Nie, coś tam jest nie tak Mam mieszane uczucia Nie mam zdania