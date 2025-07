Coraz więcej kradzieży w sanatoriach. Kuracjuszom znikają cenne przedmioty

Turnusy w sanatoriach kojarzą się raczej ze spokojem, odpoczynkiem i regeneracją zdrowia, lecz - jak się okazuje - nie zawsze tak to wygląda. Za drzwiami gabinetów i pokojów kuracjuszy kryją się historię wywołujące gęsią skórkę. Dacie wiarę, że to m.in. w ciechocińskich ośrodkach sporadycznie dochodzi do kradzieży!

i Autor: Pixabay